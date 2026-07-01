Тест: Отличить шедевры Веры Мухиной от работ других скульпторов смогут только подкованные культурологи!

1 июля 1889 года родилась Вера Мухина — скульптор, чьи работы стали частью визуального кода советской эпохи. Её монументы узнают даже те, кто далёк от музеев и учебников по искусству. Но сможете ли вы отличить руку Мухиной от работ других мастеров? В этом тесте придётся внимательно смотреть на формы, образы и детали. Проверьте, насколько хорошо вы разбираетесь в советской скульптуре: справитесь как подкованный культуролог или спутаете всё уже на первых вопросах?