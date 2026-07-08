Врач объяснил, как кондиционер помогает инфекциям пробить защиту организма

За первую половину июня в России могли зарегистрировать около 820 тысяч случаев гриппа и ОРВИ, сообщает SHOT ПРОВЕРКА. Основная причина летних больничных — инфекции, однако кондиционеры могут помочь им пробить защиту организма.

Техника сушит воздух и слизистые, которые служат естественным барьером от вирусов и бактерий. Врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин объяснил, что если долго сидеть под холодным потоком, организм локально переохлаждается — при сниженном иммунитете это становится толчком к болезни. Ещё один фактор риска — стресс, который ослабляет защитные силы.

Специалист советует не создавать «морозилку» посреди лета. При +27…+30 °C на улице не стоит выставлять кондиционер на +16 °C — резкий перепад становится серьёзной нагрузкой. Лучше охлаждать помещение постепенно и не находиться прямо под потоком воздуха, чтобы не провоцировать переохлаждение и не ослаблять местный иммунитет. Соблюдение этих рекомендаций поможет избежать нежелательных последствий.

Ранее врач-невролог предупредила, что длительное воздействие кондиционера может спровоцировать поражение тройничного или лицевого нерва, что проявляется болью в лице или асимметрией. Она подчеркнула, что при появлении таких симптомов, особенно при нарушении движений лица, необходимо срочно обратиться к неврологу, чтобы исключить инсульт.