Грязный офисный кулер может привести к менингиту и гепатиту А
Кулер. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / farvatar
Офисный кулер кажется безопасным источником воды, но внутри аппарата могут годами скапливаться бактерии и плесень. Учёные предупреждают, что если устройство давно не обслуживали, стакан воды на работе может стать источником серьёзных проблем со здоровьем. Как распознать опасность и когда пора проводить чистку, рассказала Life.ru доктор ветеринарных наук, заведующий кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы и агробезопасности Университета РОСБИОТЕХ Асият Абдуллаева.
«Офисный кулер — это тёплая и влажная среда, идеальная для размножения бактерий. Если аппарат не обслуживать вовремя, вода становится небезопасной», — сказала эксперт.
Понять, что кулер нуждается в чистке, можно по нескольким признакам: у воды появляется неприятный, затхлый или посторонний привкус, на поверхности могут образоваться белые хлопья накипи, а вокруг краников накопится слизь, отметила она.
Если провести ватной палочкой внутри гнезда для бутыли, вы обнаружите биоплёнку — от прозрачной до зелёной или чёрной, что сигнализирует о росте микроорганизмов, в том числе бактерий группы кишечных палочек, плесени и прочих. Воду из аппарата, который не чистили более полугода, пить нельзя. Статистика показывает, что 73% таких кулеров загрязнены бактериями сильнее, чем водопроводная вода.
Самое лёгкое последствие употребления такой воды — расстройство желудка. Однако в застоявшейся воде активно могут размножаться такие смертельно опасные микробы как легионелла, вызывающая тяжёлую пневмонию, синегнойная палочка, которая может привести к менингиту и болезням костей, а также микроскопические грибы, провоцирующие аллергию и астму, предупредила врач.
По её словам, постоянное употребление грязной воды снижает иммунитет, открывая путь ОРВИ и ротовирусам, а в тяжёлых случаях возможны дизентерия, холера и вирусный гепатит А.
«Кипячение воды из кулера проблему не решает, т.к. такая температура убивает далеко не всех микробов, а отслаивающаяся от нагревателя накипь вместе с бактериями попадает прямо в кружку. Кроме того, бактерии могут заноситься внутрь через грязные руки при смене бутылки, переноситься насекомыми и грызунами, проникающими в корпус аппарата», — указала доктор.
Чтобы избежать этих рисков, нужно проводить полную санитарную обработку внутренних баков строго раз в шесть месяцев профессиональными средствами и еженедельно мыть краники снаружи. Индикатором безопасности может служить сервисная наклейка с датой последней чистки на задней стенке устройства, заключила собеседница.
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