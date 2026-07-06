NCM: Загрязнение воздуха приводит к детскому ожирению, воздействуя на мозг

Загрязнение воздуха способно провоцировать детское ожирение, воздействуя на способность контролировать собственные порывы. К такому выводу пришли исследователи из Маунт-Синай. Результаты их работы опубликованы в журнале Nature Communications Medicine, с ними ознакомился The Guardian.

Учёные впервые определили потенциальный механизм этой связи. Оказалось, что мельчайшие частицы PM2.5, являющиеся нейротоксином, нарушают работу мозга в раннем возрасте. Дети, которые подвергались воздействию повышенных концентраций этого вещества в первый год жизни, впоследствии испытывали заметные трудности с импульсивным контролем.

Именно потеря самоконтроля, по мнению исследователей, становится тем самым скрытым путём, который ведёт к набору лишнего веса. Ребёнку становится сложнее отказаться от вредной еды или вовремя остановиться. Таким образом, грязный воздух не просто вредит лёгким, но и буквально перепрограммирует пищевое поведение с самого детства.

Авторы работы подчёркивают, что первый год жизни — это «очень чувствительное окно» для развития мозга. Нарушения, заложенные в этот период, дают о себе знать годами позже. В выборке из более чем 400 детей, родившихся в Мехико, те, кто в младенчестве дышал наиболее загрязнённым воздухом, к четырём-восьми годам демонстрировали повышенный индекс массы тела и более высокий процент жира в организме.

Соавтор исследования Джамиль Лейн отметил, что проблема ожирения часто сводится исключительно к диетам и физической активности, в то время как экологические факторы упускаются из виду. Основными антропогенными источниками PM2.5 выступают выхлопные газы и сжигание ископаемого топлива.

Чтобы снизить риски, специалисты советуют родителям использовать дома HEPA-фильтры для очистки воздуха и избегать мест с интенсивным движением транспорта, а при сильном задымлении от лесных пожаров оставаться в помещении. Один из авторов работы Боб Райт также добавил, что индивидуальных мер недостаточно — необходимы изменения на уровне политики и нормативов, ограничивающих выбросы вредных частиц.

А ещё учёные сделали вывод, что изучение иностранных языков способно замедлить старение мозга до 13 лет. У двуязычных участников исследования мозг оказался в среднем на шесть лет моложе хронологического возраста, у знающих три языка — на семь, а у владеющих четырьмя — примерно на 13 лет. Выводы сделаны на основе магнитоэнцефалографии 728 жителей Страны Басков, говоривших на испанском, баскском, французском и английском. Доктор Лусия Аморузо пояснила, что у полиглотов мозг выглядел моложе ожидаемого для их возраста.