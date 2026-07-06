Учёные узнали, что изучение языков замедляет старение мозга на срок до 13 лет

Изучение иностранных языков способно замедлять старение мозга на срок до 13 лет. С таким заявлением выступили исследователи на конференции Федерации европейских нейробиологических обществ в Барселоне.

Учёные выяснили, что у людей, говорящих на двух языках, мозг оказался примерно на шесть лет моложе, чем у тех, кто владеет только одним. У знающих три языка разница составляла около семи лет, а у говорящих на четырёх — примерно 13 лет.

Авторы работы изучали жителей Страны Басков, где распространено многоязычие. Участники говорили на испанском, баскском, французском и/или английском. Активность мозга 728 человек оценивали с помощью магнитоэнцефалографии, а затем данные обработал искусственный интеллект.

«Проще говоря, у людей, владеющих большим количеством языков, мозг выглядел моложе, чем можно было бы ожидать для их хронологического возраста», — сказала доктор Лусия Аморузо.

По словам исследователей, значение имело не только число языков, но и уровень владения, а также возраст, с которого человек начал учить второй язык. При этом авторы признали: полностью исключить влияние образа жизни, социальной активности и других факторов нельзя.

Ранее учёные выяснили, что снижение уровня белка KLF4 может ускорять старение мозга. Он помогает поддерживать гематоэнцефалический барьер — защиту между кровью и мозговыми тканями. У мышей с возрастом KLF4 становилось меньше, из-за чего тот самый барьер начинал «барахлить», мелких сосудов становилось меньше, а мозг хуже регулировал кровоснабжение нейронов.