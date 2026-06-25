Учёные выявили белок, связанный со старением мозга

Снижение уровня белка KLF4 может ускорять возрастные изменения мозга. К такому выводу пришли исследователи из Университета Кейс Вестерн Резерв, изучившие работу сосудов у лабораторных мышей.

KLF4 вырабатывается клетками, которые образуют гематоэнцефалический барьер. Эта защитная система отделяет ткани мозга от кровотока, не пропускает потенциально опасные вещества и помогает регулировать поступление крови к активным нейронам.

Учёные обнаружили, что с возрастом сосудистые клетки производят меньше KLF4. Искусственное снижение его уровня сделало барьер более проницаемым, уменьшило количество мелких сосудов и нарушило способность мозга подстраивать кровоснабжение под работу нервных клеток.

Даже у мышей среднего возраста появились изменения, обычно характерные для более старых животных. Исследователи зафиксировали воспаление, окислительный стресс, повреждение нейронов, ухудшение памяти и повышение тревожности.

Анализ отдельных клеток также показал, что дефицит KLF4 нарушает работу генов, связанных с иммунным ответом и поддержанием целостности защитного барьера.

Авторы считают, что сохранение активности KLF4 потенциально может замедлить возрастное ухудшение работы сосудов мозга. Однако пока речь идёт только о возможном направлении для будущих исследований, а не о готовом способе профилактики старения.

Следующим этапом станет выяснение причин, по которым уровень белка снижается с возрастом, и проверка того, можно ли безопасно воздействовать на этот механизм.

А ранее Life.ru писал, что центры здоровья в России начнут выявлять активаторы старения у населения. По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, теперь граждане смогут узнать о потенциальных рисках, связанных с возрастными изменениями, на раннем этапе.