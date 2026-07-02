Пересадка бактерий от спортсменов сделала мышей выносливее — учёные в шоке

Новое исследование, опубликованное в журнале PLOS One, показало, что физическая активность напрямую влияет на кишечную микрофлору, а через неё — на спортивную выносливость. Учёные сравнили микробиоту 61 молодого человека в возрасте 20–25 лет: часть из них регулярно тренировалась, другая вела малоподвижный образ жизни.

Оказалось, что у активных участников микробиота кишечника была значительно разнообразнее. Среди бактерий, которые преобладали у тренирующихся, оказались полезные виды, участвующие в выработке короткоцепочечных жирных кислот (SCFAs) — веществ, которые улучшают энергообмен, снижают воспаление и поддерживают здоровье кишечника. Например, у спортсменов было больше бактерий рода Veillonella, которые перерабатывают молочную кислоту, вырабатываемую при физической нагрузке, и превращают её в полезные метаболиты.

Чтобы проверить, влияет ли состав бактерий на физическую форму, учёные провели эксперимент на мышах. Грызунам пересадили кишечные бактерии от активных и малоподвижных людей. Мыши, получившие микробиоту от тренирующихся доноров, пробежали в 1,7 раза больше, чем те, кому пересадили бактерии от «сидячих» участников.

Исследователи также выделили 20 родов и 15 видов бактерий, которые были напрямую связаны с уровнем физической активности и не зависели от питания. На основе этих данных они создали модель, которая с высокой точностью (AUC 0,92–0,94) позволяет предсказать, занимается ли человек спортом, просто по составу его кишечной микробиоты.

Авторы работы подчёркивают, что их результаты открывают новые возможности для улучшения спортивных результатов — возможно, в будущем появятся пробиотики, повышающие выносливость. Однако они признают ограничения исследования: оно проводилось только на мужчинах, а для точных выводов нужны дополнительные эксперименты с учётом диеты и других факторов.

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