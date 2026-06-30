Учёным запретили отвечать пришельцам без консультаций с ООН

Международная академия астронавтики (IAA) обновила рекомендации для учёных на случай обнаружения сигналов внеземной цивилизации. Согласно новым принципам, исследователям советуют не вступать в контакт с предполагаемыми пришельцами, пока вопрос не обсудят на международном уровне, в том числе через Организацию Объединённых Наций.

Документ стал первым крупным пересмотром протоколов SETI более чем за 15 лет. Он описывает порядок действий после возможного обнаружения признаков разумной внеземной жизни: сначала специалисты должны убедиться, что сигнал настоящий, затем опубликовать результаты проверки и уведомить мировое научное сообщество. Лишь после этого можно обсуждать дальнейшие шаги.

Отдельный пункт посвящён возможному ответу на сигнал. В нём говорится, что до завершения международных консультаций никакие сообщения отправлять не следует, а обсуждение должно проходить при участии ООН и других международных организаций. При этом сами рекомендации не имеют обязательной юридической силы и предназначены для участников программ по поиску внеземного разума (SETI).

Авторы обновлённых правил пояснили, что решили пересмотреть протоколы из-за развития искусственного интеллекта, дипфейков и социальных сетей. По их мнению, в современных условиях неподтверждённые сообщения об обнаружении инопланетян могут вызвать масштабную волну дезинформации и общественную панику, поэтому любые подобные заявления должны проходить многоступенчатую независимую проверку.

Ранее Life.ru писал, что директор NASA Джаред Айзекман заявил об отсутствии у агентства задокументированных свидетельств о разбившихся инопланетных кораблях или погибших пришельцах на Земле. Глава ведомства отметил, что инициатива президента США Дональда Трампа по рассекречиванию файлов, связанных с НЛО, – прекрасная, однако у NASA есть только данные о неопознанных воздушных явлениях (UAP), которые агентство уже делает доступными для общественности.