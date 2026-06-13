«Картофелина с рыбьей чешуёй»: ФБР подняли на уши из-за странного НЛО над зданием разведки

ФБР в 2024 году расследовало появление неопознанного летающего объекта, который был похож на полупрозрачную картошку из «рыбьей чешуи». Об сказано в рассекреченных Пентагоном документах.

Бывший офицер разведки армии США рассказал, что в феврале 2022 года вместе с четырьмя сослуживцами вышел из офиса в горах Шайенн (штат Колорадо) и заметил в небе объект. Он был формы «картофелины», с чёткими краями, кремово-беловатого цвета, полупрозрачный и слегка мерцал. Поверхность напоминала рыбью чешую или асимметричные панели неправильной формы. Сама картошка висела неподвижно, но панели на ней переливались волнами.

«Примерно через 2 минуты объект исчез. (Имя удалено — Прим. Life.ru), в частности, указал, что объект исчез за время, необходимое для поворота головы, и не отбрасывал тени», — говорится в документе.

Напомним, с 8 мая США начали публиковать файлы по НЛО по обещанию президента Дональда Трампа. Уже обнародованы десятки фото, видео и свидетельских показаний. Пентагон заявил, что новые документы будут выходить раз в несколько недель. 13 июня минобороны США опубликовало третью партию документов об НЛО. Один из них — выдержка из отчёта ФБР от 2024 года, где описаны показания свидетеля.