Пентагон выложил третью партию секретных материалов об НЛО

Пентагон обнародовал третью подборку рассекреченных материалов, посвящённых НЛО. Новые документы опубликованы на специальном портале.

Представитель американского военного ведомства Шон Парнелл сообщил, что публикация материалов будет продолжена на постоянной основе. По его словам, интерес к проекту оказался крайне высоким: с момента запуска ресурса в начале мая количество посещений превысило 1,7 млрд.

Он также отметил, что над подготовкой следующих пакетов документов работают сразу несколько ведомств, включая Белый дом, управление директора национальной разведки, министерство энергетики, ФБР и NASA.

Как и в предыдущих публикациях, новые материалы не содержат выводов о природе зафиксированных явлений и не подтверждают их связь с внеземной жизнью или угрозами национальной безопасности.