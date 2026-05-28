«Похож на человека с руками и ногами»: На новых видео Пентагона с НЛО заметили ангела

Пользователи Сети вновь принялись изучать рассекреченные Пентагоном видеозаписи неопознанных летающих объектов. На этот раз их внимание привлёк ролик, снятый в июне 2020 года над водоёмом недалеко от американской военной базы. В кадр инфракрасной камеры попал некий объект, который несколько раз менял форму и в итоге стал похож на профиль существа, напоминающего ангела.

«Объект выглядит почти как человек с руками и ногами. Главный вопрос – с какой скоростью он летит», – написал один из пользователей.

«Ангел» на фото рассекреченных Пентагоном документов об НЛО. Фото © Department of War

Кроме того, ещё один объект, который американские военные сняли над океаном в 2024 году, напомнил некоторым верующим офанима – один из видов ангелов, описанный в Ветхом завете. Согласно библейским текстам, офанимы выглядят как два огненных колеса, покрытые глазами.

Ранее Life.ru писал, что после публикации первого блока документов об НЛО 8 мая техасский пастор Джош Хоуэртон объявил, что обнаружил на одном из видео херувима. Такого же мнения придерживалась член конгресса Анна Паулина Луна. Теперь же коллекция библейских «находок» на рассекреченных военных кадрах пополнилась.