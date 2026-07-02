Вдохнуть полной грудью: Новая технология сможет предсказывать обострение астмы

Изменения голоса, которые можно записать и измерить с помощью мобильного приложения, способны сигнализировать об обострении астмы или хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ). К такому выводу пришли исследователи из Маастрихтского университета (Нидерланды), пишет журнал Medical Xpress.

Учёные провели эксперимент с участием группы пациентов, которые в течение 12 недель ежедневно записывали голос через специальное приложение и заполняли анкеты о самочувствии. Анализ показал, что уже в первый день обострения меняются тон, высота и плавность речи, появляются паузы и хрипотца. Причина — сужение дыхательных путей, ограничивающее вибрацию связок.

«Обострения часто начинаются дома или на работе, и обычно людям нужно срочно ехать в больницу или клинику для обследования. Это приводит к задержке и затягивает страдания пациента» — пояснил руководитель исследования доктор Сами Симонс.

На основе этих данных учёные разработали алгоритмы машинного обучения, способные выявлять обострения за три дня до появления симптомов. Технологию уже тестируют в Бразилии и Нидерландах. Разработанное приложение TACTICAS пока доступно только для исследовательских целей.

Ранее Life.ru сообщал, что кошки в доме не влияют на частоту обострений астмы, её тяжесть и функцию лёгких. Значимой разницы в показателях контроля астмы, функции лёгких и результатах дыхательных проб не зафиксировали.