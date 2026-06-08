Учёные точечно изменили ДНК эмбрионов: спор о «детях на заказ» вспыхнул с новой силой

Учёные из Колумбийского университета смогли с высокой точностью отредактировать ДНК ранних человеческих эмбрионов. Работа снова подняла спор о том, где проходит граница между лечением наследственных болезней и созданием детей с заданными характеристиками.

Исследователи использовали не классический CRISPR, а более новую технологию — base editing. Она позволяет менять отдельные «буквы» ДНК без грубого разрезания генома, из-за которого раньше возникали серьёзные повреждения, пишет The New York Times.

В эксперименте специалисты работали с двумя генами. Один связан с уровнем LDL-холестерина и риском сердечно-сосудистых заболеваний, другой — с выработкой гемоглобина у плода.

По словам руководителя исследования Дитера Эгли, команда не увидела масштабных повреждений ДНК, которые раньше возникали при попытках редактировать человеческие эмбрионы с помощью CRISPR. В некоторых случаях учёным удалось изменить сразу два гена в одном эмбрионе.

Но технология всё ещё далека от идеала. Иногда редакторы не находили нужный участок ДНК, из-за чего часть клеток эмбриона оставалась с исходным вариантом гена, а часть — с изменённым. Такие эмбрионы называют мозаичными, и это может быть опасно при дальнейшем развитии.

Эгли подчеркнул, что речь не идёт о скором применении метода в клиниках. По его словам, остаётся много вопросов о возможных побочных эффектах и долгосрочных рисках.

Тема особенно чувствительна после скандала 2018 года, когда китайский учёный Хэ Цзянькуй заявил о рождении детей с отредактированной ДНК. Тогда его работу осудили как безответственную, а самого исследователя приговорили к тюремному сроку.

Авторы новой работы считают, что редактирование эмбрионов однажды может помочь семьям, проходящим ЭКО, исправлять тяжёлые наследственные мутации. Однако биоэтики предупреждают: та же технология может открыть путь к выбору желательных черт — от внешности до предрасположенностей, а это уже напоминает евгенику.