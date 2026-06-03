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3 июня, 20:52

Учёные выяснили, какие вкусы вейпов наиболее опасны для генов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / iama_sing

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / iama_sing

Степень вреда от электронных сигарет напрямую зависит от ароматизатора. У всех любителей парения под удар попадают одни и те же 3 124 гена — они меняются в худшую сторону. Об этом сообщает New York Post.

Масштаб повреждений сильно разнится в зависимости от вкуса. Учёные составили рейтинг самых опасных ароматизаторов для генетического аппарата.

Мятные и ментоловые смеси оказались наименее разрушительными — они меняют 0,9% генов. Сладкие вкусы наносят уже более серьёзный вред: под их воздействием изменяются 2,9% генов.

Фруктовые ароматизаторы бьют по 31% генов. Абсолютными лидерами по вредности признаны миксы — например, сочетание ментола, арбуза и дыни. Такие «коктейли» меняют 64,3% генетического материала.

Чем больше вкусов смешано в одном устройстве, тем выше риск. Авторы исследования рекомендуют учитывать эти данные при выборе жидкости.

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Ранее Пермский край стал первым регионом России, где вслед за продажей запретили хранение и распространение вейпов, включая электронные сигареты, устройства для нагревания табака и их комплектующие. Как пояснил председатель краевого парламента Валерий Сухих, ранее хранение товара на складах оставалось лазейкой для обхода ограничений, а новый закон направлен на защиту здоровья, прежде всего подростков. За нарушение предусмотрены штрафы от 15 до 100 тысяч рублей; закон вступит в силу осенью 2026 года.

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Виталий Приходько
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