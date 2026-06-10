Кошек реабилитировали: Учёные не нашли связи между питомцами и ухудшением астмы у детей

Кошки в доме могут быть не так опасны для детей с астмой и аллергией, как принято считать. Учёные из Швеции изучили данные более 30 тыс. детей от 4 до 17 лет с подтверждённой астмой и аллергическими заболеваниями дыхательных путей и не нашли связи между проживанием с кошкой и ухудшением течения болезни, исследование опубликовано в Frontiers in Allergy.

Исследователи сравнили детей из семей, где были зарегистрированы кошки, с теми, кто с ними не жил. В итоге обострения астмы зафиксировали у 3,3% детей из первой группы и у 3,5% — из второй. Умеренная и тяжёлая астма встречалась тоже почти одинаково: 9,6% против 10,1%.

Не обнаружили заметной разницы и по другим показателям: контролю астмы, функции лёгких и результатам дыхательных тестов. Даже число кошек в доме, их возраст и пол, по данным работы, не повлияли на исходы у детей, которые уже жили с этими животными.

Авторы подчёркивают, что исследование не означает универсального разрешения заводить кошку всем детям с аллергией и астмой. Но результаты показывают: само наличие кошки в семье не обязательно ведёт к обострениям, а решения в каждом случае стоит принимать с врачом, учитывая чувствительность ребёнка и тяжесть заболевания.

У домашних кошек и собак ранее выявили ещё два малоизученных вируса с потенциальной опасностью для человека — mammalian orthoreovirus и rotavirus A. Такие патогены особенно важны для оценки рисков на границе между здоровьем людей и животных. Исследование провели в Италии: специалисты проверили 648 образцов, взятых у 278 собак и 370 кошек, преимущественно на северо-востоке страны. Mammalian orthoreovirus обнаружили у 0,7% собак и 0,8% кошек, а rotavirus A — у 1,4% псов и 1,9% представителей семейства кошачьих.