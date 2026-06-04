Частые объятия и навязчивая ласка могут вогнать кошку в депрессию, заявила врач

Постоянные объятия и навязчивая ласка могут вызвать у кошек хронический стресс, депрессию и обострение болезней. Об этом в беседе с «Абзацем» предупредила кандидат биологических наук, ветеринар Наталья Зуева.

«Кошка – животное независимое, и для её психологического комфорта жизненно важно иметь личное пространство, куда нет доступа даже хозяину. Она со своим характером не стремится ко всяким обнимашкам с человеком. Только когда кошка сама захочет, чтобы её погладили, она подойдёт», – рассказала специалист.

По словам ветеринара, кошке жизненно необходимы укромные места, где она может спрятаться. Хозяин не должен доставать питомца из укрытия, если только ему не угрожает смертельная опасность.

Когда кошке не дают покоя, нарушая её личные границы, это вызывает у неё стресс, который способен запустить целый букет заболеваний. Питомец мог уже давно болеть, но недуги никак не давали о себе знать — и вот чрезмерная навязчивость хозяина провоцирует их обострение, заключила эксперт.

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