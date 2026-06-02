Ветеринар предупредила о смертельной опасности для собак в стоячих прудах

Летние прогулки у прудов и озёр могут обернуться серьёзными проблемами для здоровья питомца. Хирург, ветеринарный врач Екатерина Гуляева рассказала Life.ru, что стоячие водоёмы нередко становятся источником опасных инфекций и паразитов.

Лептоспироз — это бактериальная инфекция. В стоячих водоёмах собаки могут заразиться ею во время купания. Водоплавающие птицы переносят множество бактерий и паразитов, которые попадают в воду. Проблема в том, что собака не просто плавает, а часто заглатывает эту воду. Екатерина Гуляева Хирург, врач ветеринар

По словам ветеринара, именно поэтому купание животных в стоячих водоёмах нежелательно. После прогулки люди могут принять душ, тогда как питомцев владельцы далеко не всегда тщательно промывают под проточной водой. Кроме того, многие собаки во время купания пьют воду из прудов, озёр и рек, что дополнительно повышает риск заражения.

Лептоспироз считается одним из самых опасных инфекционных заболеваний для собак. В тяжёлых случаях болезнь может привести к гибели животного. Опасность существует и для человека. Лептоспироз относится к зоонозным инфекциям и способен вызывать тяжёлое заболевание, которое может сопровождаться желтухой, поражением внутренних органов и другими серьёзными осложнениями.

От лептоспироза существует вакцинация, которая входит в стандартную схему ежегодных прививок для собак. Однако защита распространяется не на все возможные варианты возбудителя, а отсутствие вакцинации значительно увеличивает риск заболевания.

Однако опасность представляют не только бактерии. В воде могут находиться простейшие микроорганизмы и гельминты, способные вызывать заболевания желудочно-кишечного тракта, а также поражать печень и другие органы животного. Особенно часто после купания владельцы сталкиваются с расстройствами пищеварения у питомцев.

«Наиболее распространённые симптомы — диарея и рвота. Также бактерии могут попасть через микротравмы кожи и вызвать пиодермии или гнойные дерматиты», — отметила Гуляева.

Ветеринар напомнила, что определённые риски существуют и во время отдыха на море. Некоторые собаки заглатывают большое количество солёной воды, что может привести к нарушениям водно-солевого баланса и потребовать обращения за ветеринарной помощью.

Поэтому во время поездок с питомцем на курорт важно внимательно следить за его состоянием и не допускать чрезмерного употребления морской воды.

Если после прогулки у водоёма собака выглядит вялой, отказывается от еды, страдает от рвоты, диареи или других признаков недомогания, необходимо как можно скорее обратиться к ветеринарному врачу.

Также специалист рекомендует после каждого купания тщательно мыть питомца специальным шампунем и хорошо высушивать шерсть.

