Капли на холку могут вызвать судороги и эпилепсию: Ветеринар объяснил, как этого избежать

Капли на холку остаются самым популярным средством защиты собак и кошек от клещей. Однако при неправильном применении они могут вызывать побочные эффекты, вплоть до судорог. Об этом в беседе с Life.ru рассказал ветеринар Михаил Шеляков.

По его словам, такие препараты считаются доступными и эффективными, но требуют строгого соблюдения дозировки. Каждая пипетка рассчитана на определённый вес животного. Нельзя использовать средство «на глаз», применять просроченные препараты или обрабатывать питомца слишком часто.

Сейчас пошла мода обрабатывать животных несколько дней подряд — капать или давать препараты внутрь. Так делать не нужно. Как мы знаем, нет ядов — есть дозы. Михаил Шеляков Врач-ветеринар

Ветеринар отметил, что у животных возможна индивидуальная реакция на препараты. В лёгких случаях это может быть раздражение кожи или выпадение шерсти в месте нанесения. В более тяжёлых ситуациях возможны судороги.

«Случаи судорог и эпилептических реакций после применения капель действительно участились», — отметил специалист.

По словам эксперта, важную роль играет способ нанесения. Капли распространяются по организму через кожный жир и сальные железы. Поэтому наносить их на только что вымытую и высушенную шерсть неправильно — эффективность снижается, а риск побочных реакций может увеличиваться. Перед обработкой не стоит мыть животное — у кожи должен сохраняться естественный жировой слой.

Несмотря на возможные побочные эффекты, отказываться от защиты нельзя. Клещи переносят опасные заболевания, такие как пироплазмоз и эрлихиоз, которые без своевременной помощи могут привести к тяжёлым последствиям или гибели животного.

Многие владельцы считают, что кошек можно не обрабатывать, поскольку они реже болеют кровепаразитарными инфекциями. Однако это ошибка.

«Клещ не сразу присасывается, он долго может ползать по коже, выбирать удобное место. Мурка днём нацепляет клещей, они ползают по телу, а вечером она приходит к нам в постель под бочок – и клещи переползают на нас», – объяснил ветеринар.

Это повышает риск заражения уже для владельца — клещи переносят, в том числе, клещевой энцефалит и болезнь Лайма.

Шеляков отметил, что полностью безопасных препаратов не существует — всегда есть небольшой процент побочных эффектов. Кроме того, ситуация на рынке изменилась: часть импортных средств исчезла, и их заменили новые препараты с другими формулами.

«Если раньше на препарат реакции не было, это не значит, что её не будет на новом — состав может отличаться», — пояснил ветеринар.

Поэтому ветеринар советует не менять препарат без необходимости. Если средство уже проверено и не вызывает реакции у животного, лучше продолжать использовать его. Частая смена препаратов повышает риск побочных эффектов.

