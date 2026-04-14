Берём собак в офис: Как общение с хвостатыми влияет на внимание и концентрацию

Если часто поддерживать контакт с собакой, то улучшатся внимание, споособности к запоминанию информации и концентрация. К такому выводу пришли авторы статьи, опубликованной в Scientific Reports. Исследователи изучали активность мозга с помощью ЭЭГ во время контакта человека с питомцем.

Они сравнивали разные типы взаимодействия и увидели, что поглаживание собаки и зрительный контакт с ней сопровождались более высокой активностью в бета- и гамма-диапазонах по сравнению с касанием мягкой игрушки-собаки. Авторы пишут, что такие изменения могут говорить об улучшении внимания и концентрации. По их оценке, человеческо-собачье взаимодействие может быть полезной основой для более структурированных программ с участием животных.

