Ветеринар развенчал популярный миф о собаках, из-за которого страдают хозяева

Слюна собак содержит бактерии и может передавать опасные инфекции, предупредил ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. По его словам, ротовая полость остаётся самой загрязнённой частью организма, поэтому давать собаке зализывать раны категорически нельзя.

«Есть такой белок — лизоцим, он обладает антибактериальными свойствами. Он содержится в слюне, много его в слезе. Из-за этого считается, что слюна может обладать дезинфицирующим эффектом. Но на самом деле рот — самая загрязнённая часть организма как у человека, так и у животных», — отметил собеседник РИАМО.

Кроме того, собаки, как хищники, гораздо устойчивее к инфекциям, чем человек: они могут есть падаль и пить из луж, их организм справляется, тогда как для человека это обернётся кишечными инфекциями. А существуют зоонозные заболевания, передающиеся через слюну, самое опасное из них бешенство. Даже после операций швы у животных специально защищают от разлизывания, потому что это ухудшает заживление, заключил эксперт.

К слову, если часто поддерживать контакт с собакой, то улучшатся внимание, споособности к запоминанию информации и концентрация. К такому выводу пришли исследователи, которые изучали активность мозга с помощью ЭЭГ во время контакта человека с питомцем.