Антидепрессанты, поездки по городу и прогулки на лестничкой клетке: Как не превратить поездку кота на дачу в триллер

Поездка на дачу для городского кота может обернуться сильным стрессом и проблемами в дороге, если заранее не проверить, как животное переносит смену обстановки. О том, как подготовить питомца к путешествиям и что нужно учитывать в пути, Life.ru рассказал врач-ветеринар Михаил Шеляков.

Городской котик перед отъездом на дачу, во-первых, должен пройти все ветеринарно-профилактические мероприятия: то есть глистогонки, блохогонки, вакцинации. Плюс ко всему, желательно, конечно, ещё и посетить ветеринарного врача. Михаил Шеляков Врач-ветеринар

Помимо общепринятых средств — антисептических, перевязочных, антиаллергических — желательно сформировать отдельную аптечку, которую поможет составить ветеринарный врач. Её содержимое зависит от состояния здоровья животного и возможных профильных заболеваний, которые могут потребовать применения препаратов.

Эксперт отметил, что при планировании поездки на длительный период, особенно в отдалённые регионы, важно учитывать доступность ветеринарной помощи: неизвестно, где будет ближайший пункт и как работают аптеки. Он подчеркнул, что существуют различные антидепрессанты, помогающие справляться со стрессом у животных при перевозке. При этом важно учитывать, какой вид транспорта вызывает наибольшую стрессовую реакцию — автомобиль, поезд или авиаперелёт. В зависимости от этого подбираются соответствующие средства.

«Чаще всего путешествуют на автомобилях, и желательно перед длительной поездкой определить устойчивость нервной системы к перемещению на автомобиле. То есть можно 2-3 часа покататься, например, по городу и посмотреть, как ваш питомец себя ощущает. Потому что устойчивость у всех разная, способность к укачиванию, стресс-чувствительность и так далее», — отметил специалист.

Шеляков добавил, что важно учитывать риск ситуации, когда поездка уже наполовину пройдена, а у животного внезапно ухудшается состояние, при этом ближайшая ветеринарная помощь может быть недоступна, и неизвестно, работают ли в регионе лечебные учреждения. Поэтому сначала рекомендуется определить стресс-чувствительность питомца в домашних условиях, затем — прогулки на лестничной площадке, далее — выходы на шлейке на придомовую территорию. После этого можно переходить к коротким автомобильным поездкам по городу.

«Все по-разному переносят различные виды транспорта, у животных то же самое. То есть надо просто посмотреть. Это индивидуально. Здесь никаких общих схем нет. Индивидуально, как будет реагировать ваш питомец на данный вид перемещения», — заключил ветеринар.

