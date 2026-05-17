Не просто так смотрят: Психолог раскрыл шокирующую правду о том, что думают питомцы о сексе хозяев
Психолог Чепалов: Секс хозяев для питомцев может выглядеть как игра или конфликт
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kuttelvaserova Stuchelova
Животные реагируют не на сам акт человеческого секса, а на изменения в поведении людей и обстановке дома, отметил РИАМО психолог Родион Чепалов. На питомцев влияют громкие звуки, резкие движения, смена запахов, эмоциональное возбуждение и закрытая дверь.
«Для собаки или кошки это может выглядеть как игра, конфликт или странный ритуал, когда в доме что-то необычное происходит», — пояснил специалист.
Он выделил несколько типичных реакций животных. Первый тип — игровой: молодые собаки прыгают, лают, приносят игрушки, принимая активность хозяев за приглашение к взаимодействию. Второй — тревожный: питомец пугается шумов и пытается вмешаться или успокоить людей. Третий — контролирующий или ревнивый: особенно привязанные собаки стремятся вставать между людьми, не перенося потерю внимания. Кошки чаще проявляют любопытство и реагируют на закрытые двери.
Животное нужно научить пониманию того, что у людей есть моменты, в которых его присутствие совсем не требуется. Для этого оно должно освоить команды по типу «место», «лежать», «нельзя».
Проблемы возникают, когда правила меняются: сегодня питомцу разрешают спать с хозяевами, завтра запрещают. В таких условиях животное считает себя центром событий.
Приучить питомца сохранять спокойствие помогает регулярность и четкие ритуалы. Перед закрытием двери отправляйте собаку на её лежанку, используйте команду «место» и награждайте за спокойное поведение лакомством. Ключевое — хозяева должны демонстрировать уверенность: животные ощущают эмоциональный статус человека, и это делает окружающий мир более понятным и предсказуемым.
Ранее ветеринар объяснила, что дым от костра и мангала вреден для глаз и дыхательной системы домашних животных, так как продукты горения содержат токсические вещества. Питомцев рекомендуется держать на расстоянии 3–5 метров от огня, чтобы они не получили ожоги от раскалённого гриля или шампуров.
Только самое значимое и актуальное — в разделе «Главные новости» на Life.ru.