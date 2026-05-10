«Шашлык с риском для лап»: Токсичный дым от костра бьёт по лёгким и глазам вашего питомца

Дым от костра и мангала вредит глазам и дыхательным путям питомцев. Продукты горения содержат токсичные вещества. Об этом рассказала ветеринар Наталья Колесникова. Эксперт пояснила, частицы дыма повреждают глаза животных.

У питомцев начинается слезоточивость, возможны травмы, пишет «Газете.Ru». Ожоги глаз ухудшают зрение. Токсичные вещества проникают в лёгкие, осложняют дыхание, вызывают раздражение, кашель и одышку.

Ветеринар посоветовала держать питомцев на расстоянии 3–5 метров от огня. Животные рискуют получить ожоги от раскалённого гриля или шампуров. Кошкам и собакам не нравятся запахи перца, горчицы и цитрусовых — эти средства отпугнут питомцев от опасной зоны.

Если питомец всё же контактировал с дымом — наблюдайте за его состоянием. Колесникова предупредила, что сильный кашель, хрипы, нарушение координации, слюнотечение, рвота или диарея требуют срочного визита к врачу.

Ещё одну опасность для животных таят капли на холку, которые остаются самым популярным средством защиты собак и кошек от клещей. Однако неправильное применение провоцирует побочные эффекты вплоть до судорог. Ветеринары предупреждают, что нельзя наносить препарат «на глаз», использовать просроченные средства или обрабатывать питомца слишком часто.