Кошка топчет вас лапками? Ветврач раскрыл, что на самом деле означает этот милый «молочный шаг»

Когда кошка мнёт человека лапами, это чаще всего знак любви, доверия и попытка подготовить место для сна на коленях. Об этом рассказала ветеринарный врач Елена Фроленко.

Такое поведение специалисты называют «молочным шагом». Котята массируют живот матери, чтобы стимулировать выделение молока. Этот инстинкт помогает малышу выжить и дарит ощущение тепла, сытости и безопасности.

«Даже когда кошка давно выросла и питается самостоятельно, память о тех приятных мгновениях остаётся с ней навсегда. И когда питомец чувствует себя особенно хорошо, расслабленно и защищённо, он возвращается к этому успокаивающему ритуалу», — пояснила ветврач в комментарии «Газете.ru».

Повторяя «молочный шаг» во взрослом возрасте, животное показывает, что воспринимает хозяина как близкое существо, которому можно безоговорочно доверять. На подушечках лап расположены специальные железы, которые оставляют метки — своеобразное послание сородичам «Это моё».

Кроме того, так кошка может готовить себе место для отдыха. Инстинкт велит диким предкам приминать траву или листву перед сном, и домашние питомцы переняли эту привычку.

Однако Фроленко предупреждает: не всегда такое поведение вызвано радостью. Иногда кошка начинает интенсивно топтать хозяина в моменты сильной тревоги. Ритмичные движения помогают животному успокоиться за счёт выработки эндорфинов.

Владельцам стоит присмотреться к питомцу. Если топтание сопровождается другими признаками стресса — потерей аппетита, агрессией или навязчивым вылизыванием — возможно, животному требуется помощь. Также поводом для беспокойства служит резкое прекращение привычного ритуала: это может указывать на проблемы с суставами или боли в лапах.

Исследование показало, что большинство людей плохо распознают признаки стресса у кошек, даже при просмотре видеозаписей. В эксперименте, где 1950 добровольцам показывали ролики с животными в расслабленном, напряжённом и испуганном состояниях, участники часто ошибались в оценке эмоций питомцев. Впрочем, оказалось, что женщины справляются с такой задачей лучше мужчин.