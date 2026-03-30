Люди плохо считывают стресс у кошек — но женщины справляются с этим лучше

Большинство людей не слишком хорошо считывают стресс у кошек, даже когда смотрят на них в видео. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного 24 марта 2026 года в Scientific Reports.

В работе участвовали 1950 человек. Им показывали 12 роликов с кошками в трёх состояниях — расслабленном, напряжённом и испуганном — и просили определить, что чувствует животное.

Точность ответов оказалась выше случайного угадывания, но в целом невысокой. Это означает, что многие люди действительно замечают сигналы, которые подаёт кошка, но часто интерпретируют их неправильно.

Лучше других с задачей справлялись женщины и люди, у которых был опыт владения кошкой. Авторы отдельно проверяли влияние характеристик наблюдателей и пришли к выводу, что пол и прошлый контакт с питомцем действительно связаны с более точным распознаванием состояния животного.

Исследователи обращают внимание, что кошачий стресс может проявляться через позу, положение хвоста и выражение морды, но для неподготовленного человека эти сигналы не всегда очевидны. Именно поэтому многие хозяева могут не замечать, что питомец уже напряжён или напуган.

Авторы считают, что такие результаты важны не только для владельцев, но и для специалистов, которые работают с животными. Чем лучше человек считывает состояние кошки, тем выше шанс вовремя снизить для неё стресс в быту, дороге или на приёме у ветеринара.

