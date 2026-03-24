В России владельцы кошек и собак пожаловались на нехватку вакцин для питомцев

В России зафиксирована нехватка жизненно необходимых вакцин для собак и кошек. Владельцы животных сталкиваются с задержками поставок импортных препаратов, нехваткой отечественных аналогов и заметным ростом цен. Об этом пишет Baza.

По словам представителей ветеринарной отрасли, импортные вакцины приходится заказывать за несколько месяцев, при этом их поставки идут малыми партиями через посредников. Дополнительную сложность создают строгие условия хранения: препараты требуют постоянного соблюдения холодовой цепи, иначе они теряют эффективность, что повышает риск получения некачественного товара.

Отечественные производители предлагают собственные аналоги комплексных вакцин, а также отдельные препараты, включая средства от бешенства. Однако, по оценкам специалистов, внутреннее производство покрывает лишь около половины потребности рынка. При ориентировочной ёмкости около 25 млн доз в 2025 году в стране было выпущено порядка 12 млн.

Директор Национальной ветеринарной палаты Александр Фомин рассказал телеграм-каналу, что ситуация с доступностью препаратов начала ухудшаться после 2022 года, а уже спустя год дефицит стал ощутимым. Ранее значительную долю рынка занимали зарубежные комплексные вакцины, обеспечивающие защиту сразу от нескольких заболеваний, включая бешенство. Их поставки практически прекратились с 2023 года.

На фоне нехватки препаратов владельцы животных сообщают, что не успевают проводить сезонную вакцинацию. Весной ситуация осложнилась ранним пробуждением клещей и повышенным риском инфекций, связанных с талой водой и стоячими водоёмами, включая лептоспироз. Также активизировались вирусные заболевания, такие как парвовирусный энтерит и инфекционный гепатит. Отраслевые представители отмечают, что бизнес не спешит наращивать выпуск отечественных вакцин из-за неопределённости: при возможном возвращении импорта вложения могут не окупиться.

Также сообщается, что заметно выросла стоимость вакцинации. Если в 2019 году прививка обходилась в среднем в 1–1,5 тысячи рублей вне зависимости от происхождения препарата, то сейчас отечественные вакцины стоят примерно 3,5–4,5 тысячи рублей, а импортные — от 5 до 8 тысяч рублей в столице. В Санкт-Петербурге и регионах цены несколько ниже: отечественные препараты оцениваются от 2,5 тысячи рублей, импортные — от 5 тысяч рублей.

