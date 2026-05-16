Россиянина в Турции сдали полиции после того, как он пнул бездомных животных

В турецкой Анталье задержан гражданин России по подозрению в жестоком обращении с животными. Он находится в депортационном центре и ожидает выдворения из страны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Генконсульство РФ.

Россиянин сначала пнул кошку, которую подкармливали местные торговцы, а затем — собаку. Событие попало на камеры видеонаблюдения, после чего мужчину задержала полиция. Он дал показания и был передан в Центр по возвращению мигрантов.

Российское генконсульство уточнило, что обращения от задержанного не поступали. Дипломаты связались с турецкими компетентными органами и готовы оказать консульское содействие в рамках своих полномочий.

