День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 мая, 06:08

Интим в тук-туке на ходу: Туристов выслали из Таиланда и внесли в чёрный список

Bangkok Post: Туристов депортировали с Пхукета за оральный секс в тук-туке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / monticello

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / monticello

С Пхукета депортировали туристов за непристойное поведение на глазах у прохожих. Об этом пишет Bangkok Post.

Полиция задержала пару после того, как в соцсетях появилось видео. На кадрах видно, как иностранцы занимаются сексом в тук-туке прямо во время движения, на виду у всех участников дорожного движения. Пользователи интернета возмутились и заявили, что такие инциденты вредят имиджу одного из самых известных курортов Таиланда.

Нарушителями оказались 41-летний испанец и 43-летняя перуанка. На допросе они признали вину. За непристойное поведение их депортировали и внесли в чёрный список.

Польша выдворила 210 иностранцев за неделю, из них более 80 украинцев
Польша выдворила 210 иностранцев за неделю, из них более 80 украинцев

Ранее российский треш-блогер Георгий Дзугкоев занялся сексом с девушкой в кузове пикапа на Пхукете. Он планировал снять «контент» для своего канала, где публиковал ролики с издевательствами, обнажёнными тайками и наркотиками. После появления записи правоохранители его разыскали и наказали.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • таиланд
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar