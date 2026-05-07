Интим в тук-туке на ходу: Туристов выслали из Таиланда и внесли в чёрный список

С Пхукета депортировали туристов за непристойное поведение на глазах у прохожих. Об этом пишет Bangkok Post.

Полиция задержала пару после того, как в соцсетях появилось видео. На кадрах видно, как иностранцы занимаются сексом в тук-туке прямо во время движения, на виду у всех участников дорожного движения. Пользователи интернета возмутились и заявили, что такие инциденты вредят имиджу одного из самых известных курортов Таиланда.

Нарушителями оказались 41-летний испанец и 43-летняя перуанка. На допросе они признали вину. За непристойное поведение их депортировали и внесли в чёрный список.

Ранее российский треш-блогер Георгий Дзугкоев занялся сексом с девушкой в кузове пикапа на Пхукете. Он планировал снять «контент» для своего канала, где публиковал ролики с издевательствами, обнажёнными тайками и наркотиками. После появления записи правоохранители его разыскали и наказали.