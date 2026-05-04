Польша выдворила 210 иностранцев за неделю, из них более 80 украинцев

За прошедшую неделю из Польши было депортировано свыше двухсот иностранных граждан, информирует Пограничная служба страны. В период с 27 апреля по 3 мая, согласно решениям об обязательной репатриации, страну покинуло около 210 иностранцев.

Среди тех, кто добровольно выполнил обязательства по возвращению, были граждане Украины (50 человек), Грузии (16 человек) и Белоруссии (14 человек). Принудительное выдворение коснулось граждан Украины (32 человека), Колумбии (9 человек) и Грузии (6 человек).

Задержанные иностранцы имели при себе судимости за мошенничество, кражи, уклонение от наказания, пьяное вождение и отсутствие документов. В ведомстве уточнили, что среди них были и те, кто обвинялся в кражах со взломом, нарушении покоя граждан, а также в многократном содействии незаконному пересечению границы.

Ранее сообщалось, что Польша планирует возвести на границе с Украиной современный электронный барьер стоимостью 120 миллионов долларов. Цель проекта — предотвращение незаконных пересечений. Система будет включать столбы, оснащенные камерами дневного света и тепловизорами.