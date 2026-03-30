Польша захотела отгородить себя «электрической стеной» от Украины

Польша планирует возвести на границе с Украиной современный электронный барьер стоимостью 120 миллионов долларов. Цель проекта, как сообщает RMF FM, — предотвращение незаконных пересечений. Система будет включать столбы, оснащенные камерами дневного света и тепловизорами.

Как подчеркивают в статье, динамичная ситуация на восточной границе Польши, а также рост активности преступных групп и диверсий внутри страны, диктуют необходимость принятия решительных превентивных мер. Основные задачи барьера – затруднить незаконное пересечение границы и повысить оперативность обнаружения и реагирования на любые инциденты, представляющие угрозу национальной безопасности. При этом важно отметить, что Польша не входит в число наиболее популярных направлений для незаконного выезда из Украины мужчин призывного возраста.

Ранее начальник полиции Польши Марек Боронь заявил, что польские правоохранители должны готовиться к возможному росту преступности после завершения конфликта на Украине. По словам Борони, в стране «рано или поздно» может появиться много бывших военных, а вместе с этим — «более современное оружие», которое, как он выразился, будет востребовано в криминальной среде.