Уволенная за кормление кота уборщица подала в суд

В Калининградской области бывшая уборщица подала в суд на работодателя после увольнения из-за попытки покормить уличного кота. Иск принял к рассмотрению Светловский городской суд.

Женщина работала на территории судоремонтного завода. По данным суда, за пределами проходной она попыталась дать еду бездомному животному.

Это заметил руководитель организации. После этого он устно объявил сотруднице о немедленном расторжении трудового договора.

У женщины сразу забрали электронный пропуск, из-за чего она больше не смогла попасть на территорию предприятия.

Теперь бывшая сотрудница просит суд признать действия начальства незаконными. Также она требует взыскать зарплату за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда.

Заявление уже принято к производству. Дату рассмотрения дела суд пока не называл.

Ранее похожий резонанс вызвала история с курьером «Додо Пиццы», которого уволили после помощи бездомной собаке. После скандала компания принесла извинения, а управляющая заведения покинула должность.