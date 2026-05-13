13 мая, 11:39

Уволенная за кормление кота уборщица подала в суд

Обложка © Life.ru

В Калининградской области бывшая уборщица подала в суд на работодателя после увольнения из-за попытки покормить уличного кота. Иск принял к рассмотрению Светловский городской суд.

Женщина работала на территории судоремонтного завода. По данным суда, за пределами проходной она попыталась дать еду бездомному животному.

Pet-friendly отелей и ресторанов в России может стать значительно больше

Это заметил руководитель организации. После этого он устно объявил сотруднице о немедленном расторжении трудового договора.

У женщины сразу забрали электронный пропуск, из-за чего она больше не смогла попасть на территорию предприятия.

Теперь бывшая сотрудница просит суд признать действия начальства незаконными. Также она требует взыскать зарплату за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда.

Заявление уже принято к производству. Дату рассмотрения дела суд пока не называл.

Собака Додобоня после скандала с «Додо Пиццей» осваивается в приюте: Ходит важная и показывает зубы

Ранее похожий резонанс вызвала история с курьером «Додо Пиццы», которого уволили после помощи бездомной собаке. После скандала компания принесла извинения, а управляющая заведения покинула должность.

Марина Фещенко
