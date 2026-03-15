Pet-friendly отелей и ресторанов в России может стать значительно больше
Количество заведений формата pet-friendly в России может вырасти в несколько раз к 2030 году: отелей — в четыре раза (до 8%), ресторанов — вдвое (до 6%). Сейчас уровень проникновения концепции крайне низок: менее 2% среди отелей и около 3% среди кафе и ресторанов (в Москве и Петербурге — около 5%). Рост обусловлен увеличением спроса со стороны клиентов с питомцами.
Однако не все компании готовы инвестировать в адаптацию. Pet-friendly требует дополнительных затрат на уборку, гипоаллергенные средства и чистку мебели. Тем не менее, по прогнозам экспертов, опрошенных газетой «Известия», к 2030 году доля таких заведений вырастет, а сервис для владельцев животных станет привычной частью индустрии гостеприимства.
Напомним, все пиццерии сети «Додо пицца» в России станут pet-friendly — туда можно будет приходить с домашними животными. Об этом сообщил основатель компании Фёдор Овчинников после резонансной истории с собакой Додобоней в Челябинске.
