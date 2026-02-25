Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

Овчинников, выделки стоит? Пока курьеры и хвостики мёрзнут, хозяин «Додо» считает миллионы

Оглавление
Отмазки миллионера: почему уволили курьера, пожалевшего пса
Ледяные правила: как в «Додо» наказывают за доброту
За собаку ответишь: россияне массово «отменяют» пиццерию
Нищий миллионер: почему Овчинников прячет квартиры и активы
От Сыктывкара до Казахстана: куда уплыли миллионы «Додо»

Скандал с уволенным курьером «Додо Пиццы», который лишь позаботился о дворняге, стал настолько резонансным, что спасать репутацию сети бросился её основатель Фёдор Овчинников. Как живёт и чем владеет бизнесмен — в статье Life.ru.

24 февраля, 21:45
Не пледом единым: в «Додо» разгорелся скандал из-за уволенного курьера и замерзающей дворняги. Обложка © Коллаж © Life.ru © Фото © ТАСС / Оксана Король /Бизнес Online © VK / Фёдор Овчинников

Не пледом единым: в «Додо» разгорелся скандал из-за уволенного курьера и замерзающей дворняги. Обложка © Коллаж © Life.ru © Фото © ТАСС / Оксана Король /Бизнес Online © VK / Фёдор Овчинников

Отмазки миллионера: почему уволили курьера, пожалевшего пса

Создатель сети пиццерий «Додо Пицца» Фёдор Овчинников прокомментировал скандал с уволенным в Челябинске сердобольным курьером компании — он в морозы укрыл фирменным пледом заведения замерзающую под его стенами дворнягу, за что был изгнан из компании с формулировкой «порча имущества».

Фёдор Овчинников. Фото © VK / Додо Пицца Лиски

Фёдор Овчинников. Фото © VK / Додо Пицца Лиски

Бизнесмен призвал не судить строго руководство местного филиала, дескать, решение управляющей об увольнении принималось на фоне высокой нагрузки по работе и нервного стресса, а о собаке пообещал позаботиться.

— Наша компания и я лично теперь ответственны за судьбу дворняги Додобони из Челябинска, и с ней точно будет всё хорошо. Я обязательно поделюсь подробностями о том, как сложится её жизнь дальше, — написал он у себя в телеграм-канале.

Ледяные правила: как в «Додо» наказывают за доброту

Напомним, скандал разгорелся 23 февраля 2026 года. По данным SHOT, у стен челябинской пиццерии полтора года назад прижилась собака, которую подкармливали и поддерживали сотрудники филиала. За это время у хвостика даже появилась кличка — Додобоня. При этом на животное не жаловались ни сотрудники «Додо Пиццы», ни посетители. Однако новое руководство работникам поставило ультиматум: «Кто укроет собаку — окажется на улице вместе с ней».

Один из сотрудников ослушался приказа и в жуткие морозы всё же накрыл замерзающую собаку. Этот поступок зафиксировали камеры, после чего курьера уволили с формулировкой «порча имущества». Остальные работники, опасаясь подобной расправы, перестали подходить к замерзающему животному.

Корреспондент SHOT связался с основателем сети Фёдором Овчинниковым, и тот на вопрос «Как так получилось?» ответил, что находится за границей и ничего об этом не знает, после чего бросил трубку.

За собаку ответишь: россияне массово «отменяют» пиццерию

Ситуация стала резонансной, и по всей России тысячи граждан стали «отменять» «Додо Пиццу» в соцсетях и мессенджерах. Пользователи Сети пишут, что больше не собираются покупать продукцию бренда, удаляют приложение из своих телефонов и требуют внести новую управляющую челябинского филиала в чёрный список сотрудников общепита.

После этого пиар-служба компании запустила «антикриз» — в сети сообщили, что курьера уволили не за внимание к собаке, а якобы из-за многочисленных опозданий и прогулов. При этом сама управляющая комментировать ситуацию отказалась. Это лишь подлило масла в огонь общественного негодования.

Когда для бренда ситуация зашла уже слишком далеко, спасать репутацию взялся Овчинников, заявивший, что отныне вся сеть теперь будет pet-friendly, и головная компания, и франчайзи будут помогать приютам по всей России. Бизнесмен заверил, что в ситуации с увольнением курьера он будет внимательно разбираться, и даже выразил пожелание взять его обратно на какую-то должность, связанную с помощью животным.

Сейчас известно, что Додобоню отправили в приют, животному уже собрали внушительный запас продуктов, её ждут ветеринарное обследование и работа с кинологом, однако судьба самого курьера пока что остаётся нерешённой. К скандалу уже подключились депутаты Госдумы, пообещавшие направить запрос в трудовую инспекцию.

Нищий миллионер: почему Овчинников прячет квартиры и активы

Овчинников говорит, что у него нет своей квартиры, потому что она ему не нужна. Фото © VK / Леонид Сухарев

Овчинников говорит, что у него нет своей квартиры, потому что она ему не нужна. Фото © VK / Леонид Сухарев

Некогда активно светящийся в инфополе Фёдор Овчинников пропал из российских СМИ после того, как ушёл с поста директора «Додо Пиццы» в 2023 году. До этого он много лет давал интервью пачками, рассказывал свою историю успеха и призывал своих зрителей не очаровываться деньгами, потому что счастье, мол, не в них.

Бизнесмен утверждал, что сам не имеет ни машины, ни квартиры, предпочитая свободный образ жизни, главное для него — путешествия, в которых он черпает новые знания о жизни и обретает духовность. Передвигается по городу в такси эконом-класса и мало тратит денег на одежду.

Ему 44 года, он уроженец города Троицка Челябинской области, но образование получил в Сыктывкаре, там впервые занимался бизнесом, и даже сейчас фирмы из сети «Додо» зарегистрированы именно там, а не в Москве.

Когда сеть пришла в Москву, Овчинников участвовал в различных телепрограммах и видеороликах известных блогеров, раздавал многочисленные интервью, в которых перед аудиторией представал обычным скромным парнем, занимающимся развитием непростого дела.

Коммерсант, похоже, до сих пор зарегистрирован в Сыктывкаре, однако в его словах о том, что у него нет квартиры, есть доля лукавства. Овчинникова часто видели в престижном столичном районе Хамовники рядом с парком-усадьбой Трубецких, в считаных метрах от станции метро «Фрунзенская».

Там он жил в новостройке бизнес-класса в квартире площадью 80 квадратных метров. Такие сейчас без ремонта оцениваются риелторами примерно в 60 млн рублей. Похоже, именно это жильё он передал супруге, с которой развёлся несколько лет назад, и детям.

От Сыктывкара до Казахстана: куда уплыли миллионы «Додо»

Во время одного из корпоративных мероприятий Овчинников объявил, что уходит с поста директора компании, но сохранит над ней контроль. Фото © VK / Додо Пицца Домбай, Черкесск

Во время одного из корпоративных мероприятий Овчинников объявил, что уходит с поста директора компании, но сохранит над ней контроль. Фото © VK / Додо Пицца Домбай, Черкесск

В 2020 году журнал Forbes оценил его состояние в 6 млн долларов, однако сам Овчинников считает, что владеет состоянием в 50 млн. Об этом он заявил в 2022 году в интервью одному из казахских ютуб-каналов.

В России он официально вышел из всех предприятий, работающих под зонтиком Dodo Brands, куда входит крупнейшая в СНГ сеть пиццерий «Додо Пицца», «Дринкит кафе» и «Донер 42». В его владении лишь небольшая доля (4,14%) в фирме «Повар на связи», занимающаяся обработкой данных и услугами по размещению информации.

Впрочем, это не значит, что бизнесмен проедает заработанное. Ключевые предприятия Dodo Brands в России, генерирующие миллиардные прибыли, сейчас принадлежат ЧК DP Global Group Limited, зарегистрированной в Казахстане. Эта компания изначально располагалась в оффшорной зоне — на Британских Виргинских островах, однако в 2025 году переехала в Астану.

Фёдор Овчинников сохранил пакет акций DP Global Group Limited, позволяющий ему напрямую влиять на политику компании.

При этом, согласно отчётности, глобальные продажи сети превышают 1 млрд долларов в год. Рестораны бренда расположены в России, Казахстане, Белоруссии, Сербии, Хорватии, на Кипре, в Прибалтике, Турции, ОАЭ, Вьетнаме, а также в Киргизии, Узбекистане и Армении.

Интересно, что Овчинников решил возвращать бизнес из юрисдикции недружественной России страны (Британских Виргинских островов) не домой, а именно в Казахстан. Это делает компанию «чистой» и прозрачной для международных банков и потенциальных покупателей акций, что однажды позволит бизнесмену реализовать свою давнюю мечту — провести IPO и размещать акции на бирже.

50 миллиардов за 18 лет ада? Как жена собралась потрясти металлургического короля Бешенцева
50 миллиардов за 18 лет ада? Как жена собралась потрясти металлургического короля Бешенцева
BannerImage
Авторы
Евгений Кузнецов
Евгений Кузнецов
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!