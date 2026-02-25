Овчинников, выделки стоит? Пока курьеры и хвостики мёрзнут, хозяин «Додо» считает миллионы Оглавление Отмазки миллионера: почему уволили курьера, пожалевшего пса Ледяные правила: как в «Додо» наказывают за доброту За собаку ответишь: россияне массово «отменяют» пиццерию Нищий миллионер: почему Овчинников прячет квартиры и активы От Сыктывкара до Казахстана: куда уплыли миллионы «Додо» Скандал с уволенным курьером «Додо Пиццы», который лишь позаботился о дворняге, стал настолько резонансным, что спасать репутацию сети бросился её основатель Фёдор Овчинников. Как живёт и чем владеет бизнесмен — в статье Life.ru. 24 февраля, 21:45 Не пледом единым: в «Додо» разгорелся скандал из-за уволенного курьера и замерзающей дворняги. Обложка © Коллаж © Life.ru © Фото © ТАСС / Оксана Король /Бизнес Online © VK / Фёдор Овчинников

Отмазки миллионера: почему уволили курьера, пожалевшего пса

Создатель сети пиццерий «Додо Пицца» Фёдор Овчинников прокомментировал скандал с уволенным в Челябинске сердобольным курьером компании — он в морозы укрыл фирменным пледом заведения замерзающую под его стенами дворнягу, за что был изгнан из компании с формулировкой «порча имущества».

Фёдор Овчинников. Фото © VK / Додо Пицца Лиски

Бизнесмен призвал не судить строго руководство местного филиала, дескать, решение управляющей об увольнении принималось на фоне высокой нагрузки по работе и нервного стресса, а о собаке пообещал позаботиться.

— Наша компания и я лично теперь ответственны за судьбу дворняги Додобони из Челябинска, и с ней точно будет всё хорошо. Я обязательно поделюсь подробностями о том, как сложится её жизнь дальше, — написал он у себя в телеграм-канале.

Ледяные правила: как в «Додо» наказывают за доброту

Напомним, скандал разгорелся 23 февраля 2026 года. По данным SHOT, у стен челябинской пиццерии полтора года назад прижилась собака, которую подкармливали и поддерживали сотрудники филиала. За это время у хвостика даже появилась кличка — Додобоня. При этом на животное не жаловались ни сотрудники «Додо Пиццы», ни посетители. Однако новое руководство работникам поставило ультиматум: «Кто укроет собаку — окажется на улице вместе с ней».

Один из сотрудников ослушался приказа и в жуткие морозы всё же накрыл замерзающую собаку. Этот поступок зафиксировали камеры, после чего курьера уволили с формулировкой «порча имущества». Остальные работники, опасаясь подобной расправы, перестали подходить к замерзающему животному.

Корреспондент SHOT связался с основателем сети Фёдором Овчинниковым, и тот на вопрос «Как так получилось?» ответил, что находится за границей и ничего об этом не знает, после чего бросил трубку.

За собаку ответишь: россияне массово «отменяют» пиццерию

Ситуация стала резонансной, и по всей России тысячи граждан стали «отменять» «Додо Пиццу» в соцсетях и мессенджерах. Пользователи Сети пишут, что больше не собираются покупать продукцию бренда, удаляют приложение из своих телефонов и требуют внести новую управляющую челябинского филиала в чёрный список сотрудников общепита.

После этого пиар-служба компании запустила «антикриз» — в сети сообщили, что курьера уволили не за внимание к собаке, а якобы из-за многочисленных опозданий и прогулов. При этом сама управляющая комментировать ситуацию отказалась. Это лишь подлило масла в огонь общественного негодования.

Когда для бренда ситуация зашла уже слишком далеко, спасать репутацию взялся Овчинников, заявивший, что отныне вся сеть теперь будет pet-friendly, и головная компания, и франчайзи будут помогать приютам по всей России. Бизнесмен заверил, что в ситуации с увольнением курьера он будет внимательно разбираться, и даже выразил пожелание взять его обратно на какую-то должность, связанную с помощью животным.

Сейчас известно, что Додобоню отправили в приют, животному уже собрали внушительный запас продуктов, её ждут ветеринарное обследование и работа с кинологом, однако судьба самого курьера пока что остаётся нерешённой. К скандалу уже подключились депутаты Госдумы, пообещавшие направить запрос в трудовую инспекцию.

Нищий миллионер: почему Овчинников прячет квартиры и активы

Овчинников говорит, что у него нет своей квартиры, потому что она ему не нужна. Фото © VK / Леонид Сухарев

Некогда активно светящийся в инфополе Фёдор Овчинников пропал из российских СМИ после того, как ушёл с поста директора «Додо Пиццы» в 2023 году. До этого он много лет давал интервью пачками, рассказывал свою историю успеха и призывал своих зрителей не очаровываться деньгами, потому что счастье, мол, не в них.

Бизнесмен утверждал, что сам не имеет ни машины, ни квартиры, предпочитая свободный образ жизни, главное для него — путешествия, в которых он черпает новые знания о жизни и обретает духовность. Передвигается по городу в такси эконом-класса и мало тратит денег на одежду.

Ему 44 года, он уроженец города Троицка Челябинской области, но образование получил в Сыктывкаре, там впервые занимался бизнесом, и даже сейчас фирмы из сети «Додо» зарегистрированы именно там, а не в Москве.

Когда сеть пришла в Москву, Овчинников участвовал в различных телепрограммах и видеороликах известных блогеров, раздавал многочисленные интервью, в которых перед аудиторией представал обычным скромным парнем, занимающимся развитием непростого дела.

Коммерсант, похоже, до сих пор зарегистрирован в Сыктывкаре, однако в его словах о том, что у него нет квартиры, есть доля лукавства. Овчинникова часто видели в престижном столичном районе Хамовники рядом с парком-усадьбой Трубецких, в считаных метрах от станции метро «Фрунзенская».

Там он жил в новостройке бизнес-класса в квартире площадью 80 квадратных метров. Такие сейчас без ремонта оцениваются риелторами примерно в 60 млн рублей. Похоже, именно это жильё он передал супруге, с которой развёлся несколько лет назад, и детям.

От Сыктывкара до Казахстана: куда уплыли миллионы «Додо»

Во время одного из корпоративных мероприятий Овчинников объявил, что уходит с поста директора компании, но сохранит над ней контроль. Фото © VK / Додо Пицца Домбай, Черкесск

В 2020 году журнал Forbes оценил его состояние в 6 млн долларов, однако сам Овчинников считает, что владеет состоянием в 50 млн. Об этом он заявил в 2022 году в интервью одному из казахских ютуб-каналов.

В России он официально вышел из всех предприятий, работающих под зонтиком Dodo Brands, куда входит крупнейшая в СНГ сеть пиццерий «Додо Пицца», «Дринкит кафе» и «Донер 42». В его владении лишь небольшая доля (4,14%) в фирме «Повар на связи», занимающаяся обработкой данных и услугами по размещению информации.

Впрочем, это не значит, что бизнесмен проедает заработанное. Ключевые предприятия Dodo Brands в России, генерирующие миллиардные прибыли, сейчас принадлежат ЧК DP Global Group Limited, зарегистрированной в Казахстане. Эта компания изначально располагалась в оффшорной зоне — на Британских Виргинских островах, однако в 2025 году переехала в Астану.

Фёдор Овчинников сохранил пакет акций DP Global Group Limited, позволяющий ему напрямую влиять на политику компании.

При этом, согласно отчётности, глобальные продажи сети превышают 1 млрд долларов в год. Рестораны бренда расположены в России, Казахстане, Белоруссии, Сербии, Хорватии, на Кипре, в Прибалтике, Турции, ОАЭ, Вьетнаме, а также в Киргизии, Узбекистане и Армении.

Интересно, что Овчинников решил возвращать бизнес из юрисдикции недружественной России страны (Британских Виргинских островов) не домой, а именно в Казахстан. Это делает компанию «чистой» и прозрачной для международных банков и потенциальных покупателей акций, что однажды позволит бизнесмену реализовать свою давнюю мечту — провести IPO и размещать акции на бирже.

Авторы Евгений Кузнецов