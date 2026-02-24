Все заведения «Додо пиццы» сделают pet-friendly после скандала с собакой Додобоней

Все пиццерии сети «Додо пицца» в России станут pet-friendly — туда можно будет приходить с домашними животными. Об этом сообщил основатель компании Фёдор Овчинников после резонансной истории с собакой Додобоней в Челябинске.

«Мы приняли решение — сделаем все наши пиццерии в России pet-friendly — местом, где рады гостям с домашними питомцами», — написал он.

По его словам, сеть также запускает системную помощь приютам. Ранее поддержка оказывалась точечно, но теперь она станет постоянной. Компания возьмёт на себя расходы по содержанию собаки Додобони в челябинском приюте и будет помогать учреждению финансово и информационно.

Овчинников отдельно извинился перед курьером Михаилом за «грубую неподобающую рабочую коммуникацию» со стороны управляющей пиццерией. Он отметил, что компания разберётся в ситуации с расторжением договора и готова к диалогу. Предприниматель добавил, что был бы рад возвращению сотрудника в компанию и возможному участию в проектах по поддержке животных. Основатель сети подчеркнул, что решения приняты «не под давлением, а от сердца».

«А с Додобоней теперь точно все будет хорошо», — добавил он.

Напомним, сеть «Додо Пицца» оказалась в эпицентре скандала после увольнения курьера в Челябинске. Мужчина лишился работы за то, что в 20-градусный мороз укрыл фирменным пледом дворнягу, дрожавшую у входа. Управляющая Юлия пригрозила таким же исходом любым сотрудникам, проявляющим жалость к бездомным животным. Россияне массово принялись «отменять» компанию и требовать справедливости. В итоге основатель сети Фёдор Овчинников пообещал взять ответственность за судьбу собаки.