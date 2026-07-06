ВЦИОМ: Россияне стали получать больше удовольствия от секса

Россияне стали чаще отмечать удовлетворение от своей сексуальной жизни. О том, какую роль секс и любовь играют в жизни граждан и как меняются эти представления со временем, говорится в исследовании ВЦИОМ.

Значимость любви и секса за последние 20 лет практически не изменилась и сегодня оценивается на уровне 5,4 балла из 7 против 5,3 в 2005 году. Оказалось, что мужчины чаще связывают секс с удовольствием и физиологической потребностью, тогда как женщины воспринимают его через призму любви и эмоциональной близости. На вопрос о том, что в основном приносит сексуальная жизнь, 53% респондентов выбрали вариант «удовлетворение», 18% — «счастье», 5% сообщили о «неудовлетворенности». Ещё 24% затруднились с ответом. При этом «несчастье» не назвал никто.

Мужчины чаще говорят об удовлетворении, тогда как женщины чаще не дают однозначного ответа. На вопрос о возможности длительного воздержания 45% заявили, что смогут легко обойтись без секса, 36% — что смогут, но с трудом, а 6% признались, что не смогут. Женщины в два раза чаще выбирают вариант «легко смогу обойтись» (58% против 29% у мужчин), тогда как мужчины чаще отмечают, что воздержание будет для них сложным (50% против 25%). Не смогут обойтись без сексуальной жизни 11% мужчин и 3% женщин.

«Пик значимости любви и секса приходится на старших миллениалов, то есть средний возраст. Секс и любовь оказываются особенно важны на этапе зрелых отношений (или в период кризиса среднего возраста?), а не в период первого опыта любви», — отметили во ВЦИОМ.

В целом эксперты отмечают, что тема секса в обществе становится более многослойной и связанной не только с удовольствием, но и с семьёй, обязанностями и партнёрством.