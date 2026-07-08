Врач Лавренова предупредила, что кондиционер способен обездвижить половину лица

Летом кондиционер кажется спасением от жары, но несколько часов под ледяным потоком воздуха могут обернуться не просто простудой. Врач-невролог клиники «Атрибьют» Мария Лавренова рассказала в беседе с Life.ru, что резкие перепады температуры часто становятся триггером для двух «капризных» нервов на нашем лице.

«Есть важный нюанс, который путают даже опытные пациенты: за движение и за боль в лице отвечают два совершенно разных нерва», — отмечает эксперт.

По словам специалиста, тройничный нерв — главный чувствительный «датчик» нашего лица. У него три ветви, которые идут к верхней, средней и нижней трети лица (в том числе к верхней и нижней челюсти). Если поражены ветви, идущие к челюсти, боль может имитировать зубную.

Лицевой нерв почти никогда не болит. Но если он сдаёт, вы это сразу видите в зеркале. Перестаёт двигаться половина лица: глаз плохо закрывается, уголок рта провисает, при питье может вытекать вода. Выглядит это как застывшая маска или гримаса. Если вы заметили, что лицо стало несимметричным, правило только одно: немедленно к неврологу. Дело не только в косметическом дефекте (хотя чем быстрее начать лечение, тем выше шансы восстановиться без следа), но и в том, чтобы исключить инсульт. За «перекосом» может скрываться состояние, опасное для жизни.

Если болит лицо, особенно в области челюстей, сначала стоит обратиться к стоматологу. Поскольку «тройничная» боль часто маскируется под кариес или пульпит, маршрут начинается со стоматолога. Если врач говорит: «Зубы в полном порядке», а боль беспокоит, то это показание для визита к неврологу. Вторичная боль уходит после лечения зуба, а вот истинная невралгия требует специальной терапии.

Как болит тройничный нерв? Согласно данным медицины, это один из самых интенсивных болевых синдромов, известных человечеству. Пациенты описывают её как внезапную, жгучую, пронзительную, похожую на сильный удар электрическим током. Длится приступ секунды или минуты, но может быть спровоцирован минимальным стимулом: дуновением ветра, жеванием, разговором или прикосновением к так называемой «триггерной зоне» на коже лица. Мария Лавренова Врач-невролог клиники «Атрибьют»

Исследования показывают, что причины воспаления часто пересекаются и дополняют друг друга. Чаще всего триггером выступают вирусные инфекции: здесь лидирует вирус простого герпеса, особенно опасный для лицевого нерва, а также возбудитель опоясывающего лишая. Спровоцировать проблему может и банальное переохлаждение — тот самый случайный сквозняк или направленный поток ледяного воздуха от кондиционера. В некоторых случаях виновата сосудистая компрессия, при которой петля кровеносного сосуда физически давит на корешок тройничного нерва, вызывая болезненное «короткое замыкание».

Немаловажную роль играет и стресс, поскольку сильное эмоциональное потрясение способно запустить целый каскад воспалительных реакций. Наконец, постоянно поддерживать воспаление нерва могут невылеченные проблемы в полости рта и ЛОР-органах, выступающие как скрытые очаги хронической инфекции.

Какие простые методы могут обезопасить от этого состояния?

1. Уберите направленный поток холода в лицо. Кондиционер в машине должен дуть в лобовое стекло или в ноги, но не вам в щёку. Избегайте долгих сквозняков.

2. Санация. Вовремя лечите зубы, гаймориты и отиты.

3. Работайте со стрессом. Нервная система действительно любит покой.

Есть асимметрия, глаз не закрывается, рот перекосило — это «красный флаг», нужно незамедлительно обратиться к неврологу. Есть сильная боль, похожая на зубную, а стоматолог разводит руками — это повод обратиться к неврологу.

Ранее Life.ru писал, что водителям не стоит отказываться от кондиционера в жару из-за опасений за двигатель. Автоэксперт рассказал, что климатическая система забирает лишь небольшую часть мощности автомобиля и не представляет серьёзной угрозы для мотора. По словам специалиста, гораздо опаснее ездить с открытыми окнами в сильную жару. Это может привести к тепловому удару, потере сознания за рулём и тяжёлой аварии. Кроме того, на скорости выше 85 км/ч открытые окна увеличивают расход топлива до 20% — больше, чем работа кондиционера.