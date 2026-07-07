Терапевт ответила, безопасно ли заходить с порезом в морскую воду

Многие уверены, что морская вода заживляет порезы и царапины быстрее любых мазей. Врач-терапевт Светлана Бурнацкая в беседе с Life.ru предупредила: это опасное заблуждение, которое может закончиться нагноением, повышением температуры и развитием серьёзной инфекции.

Специалист объяснила, что небольшие царапины, поверхностные ссадины и неглубокие порезы сами по себе не являются строгим противопоказанием к купанию, если рана чистая и уже не кровоточит. Но глубокие порезы, рваные раны, свежие швы, ожоги и любые повреждения с признаками воспаления — строгое противопоказание для погружения в воду.

Чем больше площадь повреждения и чем глубже рана, тем выше вероятность проникновения бактерий. Именно поэтому категорически не рекомендуется купаться при глубоких порезах, рваных ранах, свежих послеоперационных швах, ожогах, активно кровоточащих повреждениях и любых состояниях, сопровождающихся признаками воспаления. Светлана Бурнацкая терапевт, профпатолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга)

При этом врач подчёркивает, что опасность представляет не столько сама морская вода, сколько попадание микроорганизмов в повреждённую кожу. Риск заражения столбняком через морскую воду крайне низок, но полностью исключать его нельзя, особенно если рану получили на пляже при контакте с песком, камнями или металлическими предметами. Главная защита — своевременная вакцинация. Перед купанием врач советует обработать повреждение антисептиком, а для крупных ссадин использовать водостойкие пластыри или повязки.

Многие считают морскую воду природным антисептиком, но она не стерильна. В ней могут присутствовать бактерии, вирусы, грибки и другие микроорганизмы, особенно в местах скопления отдыхающих, у портов и после дождей. К тому же соль раздражает ткани и замедляет заживление при долгом контакте.

«Однако считать морскую воду стерильной нельзя. В ней могут присутствовать бактерии, вирусы, грибки и другие микроорганизмы, особенно в районах с высокой плотностью отдыхающих, вблизи портов или после сильных дождей. Кроме того, соль может раздражать поврежденные ткани и замедлять восстановление кожи при длительном контакте», — пояснила терапевт.

После купания повреждённый участок необходимо тщательно промыть пресной водой, удалить остатки соли, песка и других загрязнений, затем высушить кожу и повторно обработать её антисептиком. Интересно, что риск инфицирования в естественных водоёмах часто выше, чем в правильно обслуживаемом бассейне. Особенно осторожными стоит быть в тёплых регионах, где бактерии способны вызывать тяжёлые инфекции мягких тканей.

Настораживающие признаки после купания — усиливающееся покраснение, отёк, боль, жар вокруг раны, гнойные выделения, а также повышение температуры тела и озноб. При таких симптомах нужно немедленно обратиться к врачу. Особую осторожность следует соблюдать людям с сахарным диабетом, заболеваниями сосудов, нарушениями иммунитета, онкологическими заболеваниями, а также принимающим препараты, подавляющие иммунную систему.

Если человек порезался о камень или ракушку прямо во время купания, необходимо сразу выйти из воды, промыть рану чистой водой, при необходимости остановить кровотечение, обработать повреждение антисептиком и закрыть его стерильной повязкой. При глубоких порезах, сильном кровотечении, подозрении на инородное тело или обширном повреждении кожи необходимо обратиться к врачу. После контакта с медузой следует аккуратно удалить оставшиеся щупальца, не касаясь их голыми руками, промыть поражённый участок морской водой и обратиться за медицинской помощью при сильной боли, выраженной аллергической реакции или ухудшении самочувствия.

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