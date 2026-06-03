ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 июня, 00:00

На вид безопасно, на деле нет: В ГД напонили, почему не стоит купаться на «диких» пляжах

В Госдуме предупредили об опасности инфекций и травм на необорудованных пляжах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Igor Tichonow

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Igor Tichonow

Купание в необорудованных местах может представлять серьёзную угрозу для жизни и здоровья. Такие зоны, как правило, не проходят необходимые проверки, поэтому отдыхающие рискуют столкнуться с опасностями, которые невозможно заметить с берега. Об этом Life.ru рассказала депутат Государственной Думы Юлия Дрожжина.

Дно водоёма в таких местах может быть не обследовано. Там могут быть резкие перепады глубин, коряги, мусор, технические конструкции и сильные подводные течения. Всё это создаёт реальную опасность для купающихся.

Юлия Дрожжина

Депутат Государственной думы

Дно водоёма в таких местах может быть не обследовано. Там могут быть резкие перепады глубин, коряги, мусор, технические конструкции и сильные подводные течения. Всё это создаёт реальную опасность для купающихся.
Дно водоёма в таких местах может быть не обследовано. Там могут быть резкие перепады глубин, коряги, мусор, технические конструкции и сильные подводные течения. Всё это создаёт реальную опасность для купающихся.

По словам депутата, на «диких» пляжах обычно отсутствуют спасатели и оборудование для оказания экстренной помощи. Если происходит несчастный случай, время реагирования существенно увеличивается, что напрямую влияет на тяжесть последствий.

Кроме того, в таких водоёмах выше риск заражения кишечными инфекциями и кожными заболеваниями. Также возрастает вероятность получить травму или занести инфекцию в рану при контакте с загрязнённой водой либо острыми предметами.

Романтический вечер на пляже из «Ешь, молись, люби» обернулся для пары из РФ операцией по спасению
Романтический вечер на пляже из «Ешь, молись, люби» обернулся для пары из РФ операцией по спасению

Распознать потенциально опасный водоём можно по нескольким признакам:

  • отсутствует официальный оборудованный пляж;
  • установлены предупреждающие знаки «Купание запрещено»;
  • нет спасательных постов;
  • отсутствуют буйки и другая инфраструктура для отдыха.

Как подчеркнула Дрожжина, подобные территории зачастую не проходят санитарные и технические проверки, поэтому опасными могут оказаться даже внешне спокойные и чистые водоёмы.

Актуальную информацию о разрешённых для купания местах публикуют органы местного самоуправления и профильные ведомства. Например, в Москве действует официальный перечень оборудованных пляжей и карта безопасных зон отдыха. Именно такие источники позволяют убедиться, что выбранное место действительно подходит для купания.

Инфекции, скачки давления и потеря сознания: Почему раннее открытие пляжного сезона — это игра в рулетку
Инфекции, скачки давления и потеря сознания: Почему раннее открытие пляжного сезона — это игра в рулетку

Ранее Life.ru сообщал, что в Анапе опубликовали карту пляжей, доступных для купания в сезоне-2026. Для отдыхающих открыты участки побережья в Витязево, а также ряд пляжей в городской черте курорта.

Больше авторских материалов, которые помогают понять суть происходящего, — в разделе «Комментарии» на Life.ru.

BannerImage
Екатерина Хмелева
  • Новости
  • Госдума
  • Только на LIFE
  • Комментарии Лайфу
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar