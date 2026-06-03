На вид безопасно, на деле нет: В ГД напонили, почему не стоит купаться на «диких» пляжах
В Госдуме предупредили об опасности инфекций и травм на необорудованных пляжах
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Купание в необорудованных местах может представлять серьёзную угрозу для жизни и здоровья. Такие зоны, как правило, не проходят необходимые проверки, поэтому отдыхающие рискуют столкнуться с опасностями, которые невозможно заметить с берега. Об этом Life.ru рассказала депутат Государственной Думы Юлия Дрожжина.
Дно водоёма в таких местах может быть не обследовано. Там могут быть резкие перепады глубин, коряги, мусор, технические конструкции и сильные подводные течения. Всё это создаёт реальную опасность для купающихся.
По словам депутата, на «диких» пляжах обычно отсутствуют спасатели и оборудование для оказания экстренной помощи. Если происходит несчастный случай, время реагирования существенно увеличивается, что напрямую влияет на тяжесть последствий.
Кроме того, в таких водоёмах выше риск заражения кишечными инфекциями и кожными заболеваниями. Также возрастает вероятность получить травму или занести инфекцию в рану при контакте с загрязнённой водой либо острыми предметами.
Распознать потенциально опасный водоём можно по нескольким признакам:
- отсутствует официальный оборудованный пляж;
- установлены предупреждающие знаки «Купание запрещено»;
- нет спасательных постов;
- отсутствуют буйки и другая инфраструктура для отдыха.
Как подчеркнула Дрожжина, подобные территории зачастую не проходят санитарные и технические проверки, поэтому опасными могут оказаться даже внешне спокойные и чистые водоёмы.
Актуальную информацию о разрешённых для купания местах публикуют органы местного самоуправления и профильные ведомства. Например, в Москве действует официальный перечень оборудованных пляжей и карта безопасных зон отдыха. Именно такие источники позволяют убедиться, что выбранное место действительно подходит для купания.
Ранее Life.ru сообщал, что в Анапе опубликовали карту пляжей, доступных для купания в сезоне-2026. Для отдыхающих открыты участки побережья в Витязево, а также ряд пляжей в городской черте курорта.
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