Появилась карта разрешённых для купания пляжей Анапы — сезон открывается 1 июня

Курортный сезон в Анапе официально открывается завтра, 1 июня, — для отдыхающих будут доступны 4,5 километра песчаных берегов: один километр в Витязево и ещё 3,5 километра от Лечебного пляжа до санатория «Бимлюк», а также все галечные пляжи. Об этом сообщила глава город-курорта Анапа Светлана Маслова.

Купание на остальных песчаных территориях разрешат поэтапно, по мере того как специалисты будут отсыпать их чистым песком и исключать из зоны риска. Власти курорта призывают отдыхающих следить за официальными объявлениями и не заходить в воду в закрытых секторах.