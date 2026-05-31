31 мая, 13:49

Появилась карта разрешённых для купания пляжей Анапы — сезон открывается 1 июня

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Keitma

Курортный сезон в Анапе официально открывается завтра, 1 июня, — для отдыхающих будут доступны 4,5 километра песчаных берегов: один километр в Витязево и ещё 3,5 километра от Лечебного пляжа до санатория «Бимлюк», а также все галечные пляжи. Об этом сообщила глава город-курорта Анапа Светлана Маслова.

Купание на остальных песчаных территориях разрешат поэтапно, по мере того как специалисты будут отсыпать их чистым песком и исключать из зоны риска. Власти курорта призывают отдыхающих следить за официальными объявлениями и не заходить в воду в закрытых секторах.

Специалисты собрали 1280 мешков с загрязнённым грунтом на пляжах в районе Туапсе

Сейчас в городе завершаются подготовительные работы: на пляжах монтируют необходимую инфраструктуру, продолжается отсыпка береговой линии чистым песком после ЧС с танкерами. Вскоре специалисты приступят к просеиванию песка на готовых участках, после чего займутся обустройством зон отдыха. Кроме того, в Туапсе уже завершили ликвидацию разлива нефти после атаки беспилотников на НПЗ.

Анастасия Никонорова
