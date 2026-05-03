Специалисты собрали 1280 мешков с загрязнённым грунтом на пляжах в районе Туапсе

Специалисты очистили три участка береговой полосы в Туапсинском муниципальном округе от нефтепродуктов, которые попали в море и на пляжи в результате апрельских атак украинских беспилотников. Работы завершились в посёлках Новомихайловском и Южном, а также в селе Небуг. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.

«В Туапсинском муниципальном округе убрали три участка береговой полосы. Работы по сбору нефтепродуктов завершили в посёлках Новомихайловском и Южном и селе Небуг. Всего там собрали 1280 мешков с загрязнённым грунтом. Их постепенно вывозят с береговой линии на утилизацию», — говорится в сообщении.

В оперштабе уточнили, что сотрудники «Кубань-спас» продолжают уборку в посёлке Тюменском, селе Ольгинка и селе Вольном, где зафиксировали небольшой участок выбросов протяжённостью от 100 до 300 метров. Режим чрезвычайной ситуации регионального уровня в округе сохраняется, так как работы по полной ликвидации последствий разлива пока не завершены. Экологи следят за состоянием акватории и прибрежной зоны, чтобы не допустить повторного загрязнения.