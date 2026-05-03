3 мая, 10:14

Роспотребнадзор: Пробы воды и воздуха в Туапсе соответствуют норме

Обложка © ТАСС / Мария Чалая

В Туапсе после ликвидации пожаров на территории морского терминала все пробы водопроводной воды и воздуха соответствуют гигиеническим нормативам. Об этом сообщил Роспотребнадзор.

Ситуация с водоснабжением находится под строгим контролем. Лаборатории ведомства совместно с МУП «ЖКХ города Туапсе» проводят усиленный мониторинг всех водоисточников и воды в распределительной сети. Исследования охватывают наличие нефтепродуктов, продуктов горения, индекс токсичности, полихлорированные бифенилы (ПХБ), остаточный хлор, органолептические и микробиологические показатели. Ни один из них не превышает допустимых значений.

Водоисточники, питающие город, расположены примерно в 10 километрах от места происшествия, что минимизирует влияние возможных выпадений загрязняющих веществ. Ситуация остаётся под контролем Роспотребнадзора.

Куренков сообщил о работе по защите реки Туапсе от попадания нефти
Напомним, нефтяные пятна на побережье Туапсе появились из-за пожаров на территории морского терминала. Сейчас специалисты устраняют последствия инцидента. Власти обещают привести пляжи в порядок к началу июня.

Александра Мышляева
