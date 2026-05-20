В Туапсе завершили ликвидацию разлива нефти после атаки ВСУ на НПЗ
Обложка © МЧС России
Начальник главка МЧС по Краснодарскому краю Алексей Клушин доложил главе МЧС России Александру Куренкову о завершении ликвидации разлива нефти после атаки дронов на Туапсинский нефтеперерабатывающий завод.
Ликвидация разлива нефти на Туапсинском НПЗ завершена. Видео © МЧС России
Вице-губернатор Кубани Дмитрий Маслов сообщил, что работы по очистке официальных пляжей Туапсе от нефтепродуктов планируется завершить к 1 июня. Куренков лично проверил ход работ по ликвидации последствий ЧС и провёл координационное совещание. Глава МЧС подчеркнул, что важно вовремя открыть курортный сезон на всём Черноморском побережье Кубани.
«Важно правильно организовать работу по скорейшей очистке береговой линии и прибрежной акватории от загрязнений. Нужно активно использовать все доступные средства и привлекать дополнительные силы, в случае такой необходимости. Также необходимо исключить любую возможность попадания нефтепродуктов в Чёрное море», — сказал министр.
По данным МЧС, пробы воды уже соответствуют нормативным требованиям. После полной очистки и завоза нового грунта специалисты возьмут пробы песка и гальки на побережье.
Напомним, в апреле Туапсе неоднократно атаковали дроны ВСУ, что привело к возгораниям на морском терминале и утечке топлива. Очаги пожаров на данный момент ликвидированы. Власти пообещали привести пляжи в порядок к началу июня. По данным Роспотребнадзора, превышений содержания опасных веществ в воде и воздухе не зафиксировано.
