В Туапсе завершили ликвидацию разлива нефти после атаки ВСУ на НПЗ

Начальник главка МЧС по Краснодарскому краю Алексей Клушин доложил главе МЧС России Александру Куренкову о завершении ликвидации разлива нефти после атаки дронов на Туапсинский нефтеперерабатывающий завод.

Вице-губернатор Кубани Дмитрий Маслов сообщил, что работы по очистке официальных пляжей Туапсе от нефтепродуктов планируется завершить к 1 июня. Куренков лично проверил ход работ по ликвидации последствий ЧС и провёл координационное совещание. Глава МЧС подчеркнул, что важно вовремя открыть курортный сезон на всём Черноморском побережье Кубани.

«Важно правильно организовать работу по скорейшей очистке береговой линии и прибрежной акватории от загрязнений. Нужно активно использовать все доступные средства и привлекать дополнительные силы, в случае такой необходимости. Также необходимо исключить любую возможность попадания нефтепродуктов в Чёрное море», — сказал министр.

По данным МЧС, пробы воды уже соответствуют нормативным требованиям. После полной очистки и завоза нового грунта специалисты возьмут пробы песка и гальки на побережье.