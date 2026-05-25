В Анапе завершаются последние приготовления к купальному сезону, он начнётся 1 июня

Купальный сезон в Анапе официально начнётся 1 июня и продлится до 30 сентября, сообщила глава города-курорта Светлана Маслова. Она подписала соответствующее постановление.

На текущий момент в городе завершаются подготовительные работы — на пляжах монтируется необходимая инфраструктура, продолжается отсыпка береговой линии чистым песком после ЧС с танкерами. В скором времени специалисты начнут просеивать песок на завершённых участках, после чего зоны отдыха начнут обустраивать.

Ранее в Туапсе завершили ликвидацию разлива нефти после атаки беспилотников на нефтеперерабатывающий завод. Очистку официальных пляжей Туапсе от нефтепродуктов планируется завершить к 1 июня.