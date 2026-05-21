В Анапе восстановили более 5 км песчаных пляжей после ЧС с танкерами

Береговая линия Анапы постепенно возвращается к жизни после ЧС с танкерами. Как сообщил оперативный штаб Краснодарского края, на пляжи уже завезли более 136 тысяч кубических метров чистого песка и отсыпали свыше 5 километров побережья.

Специалисты начали завоз песка для отсыпки береговой полосы от санатория «Рябинушка» до пляжа «Охта». Параллельно ведётся отсыпка участка от санатория «Бимлюк» до пляжа санатория «Рябинушка» протяжённостью 3,5 километра. На этом участке чистый песок уже разровняли слоем 50 сантиметров на протяжении 1,2 километра.

Ранее Life.ru писал, что в Туапсе завершили ликвидацию разлива нефти после атаки дронов на местный нефтеперерабатывающий завод. Вице-губернатор Кубани Дмитрий Маслов сообщил, что очистку официальных пляжей Туапсе от нефтепродуктов планируется завершить к 1 июня.