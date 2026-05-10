Глава Анапы объяснила причину неприятного запаха газа в городе

Глава Анапы Светлана Маслова объяснила жителям и туристам, почему в городе периодически появляется запах, похожий на газ. По её словам, источником является не бытовой газ.

«Запах исходит при проведении работ на базе в Южной Озереевке, расположенной недалеко от Новороссийска», — написала Маслова в Telegram-канале.

Она уточнила, что при низком атмосферном давлении или юго-восточном ветре запах может доходить до Анапы. При этом, по словам главы города, угрозы для жителей и гостей курорта нет. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора. Специалисты следят за качеством воздуха и проводят необходимые замеры.

Маслова также напомнила: если запах газа ощущается в помещении, нужно сразу обращаться по номеру 112.

Ранее, днём 9 Мая, в Анапе произошёл пожар на территории местного картинга. На улице Красноармейской загорелись складированные автомобильные покрышки. Из-за этого над городом поднялся густой чёрный дым. К тушению привлекли 13 человек и четыре единицы спецтехники МЧС. Жертв нет, никто не пострадал.