В Заволжье пять сотрудников предприятия пострадали, надышавшись газом

В городе Заволжье Нижегородской области на одном из производств пять сотрудников обратились за медицинской помощью после инцидента с химическим запахом. Инцидент произошёл 8 мая на одном из предприятий. Об этом сообщили в Гострудинспекции региона.

«Визуальные контролёры почувствовали резкий химический запах газа, остановили производство и вышли на улицу — они почувствовали ухудшение самочувствия», — говорится в сообщении.

В результате пятеро работников обратились за медицинской помощью. Трое из них были доставлены в приёмный покой для дополнительного обследования и наблюдения.

В настоящее время компетентные службы устанавливают обстоятельства произошедшего и причины появления химического запаха. Предприятие ожидает медицинские заключения о состоянии пострадавших сотрудников.

Ранее в Кемеровской области — Кузбассе — на угольном предприятии «Алардинская» началась эвакуация работников после происшествия на шахте. На место были направлены отделения горноспасателей. Из шахты организован вывод людей, находившихся в забое и производственных участках.