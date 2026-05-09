В Заволжье пять сотрудников предприятия пострадали, надышавшись газом
Обложка © Life.ru.
В городе Заволжье Нижегородской области на одном из производств пять сотрудников обратились за медицинской помощью после инцидента с химическим запахом. Инцидент произошёл 8 мая на одном из предприятий. Об этом сообщили в Гострудинспекции региона.
«Визуальные контролёры почувствовали резкий химический запах газа, остановили производство и вышли на улицу — они почувствовали ухудшение самочувствия», — говорится в сообщении.
В результате пятеро работников обратились за медицинской помощью. Трое из них были доставлены в приёмный покой для дополнительного обследования и наблюдения.
В настоящее время компетентные службы устанавливают обстоятельства произошедшего и причины появления химического запаха. Предприятие ожидает медицинские заключения о состоянии пострадавших сотрудников.
Ранее в Кемеровской области — Кузбассе — на угольном предприятии «Алардинская» началась эвакуация работников после происшествия на шахте. На место были направлены отделения горноспасателей. Из шахты организован вывод людей, находившихся в забое и производственных участках.
