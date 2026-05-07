В Кузбассе горноспасатели выехали на угольное предприятие, людей эвакуируют

Горноспасатели направлены на шахту «Алардинская» в Кузбассе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

«Горноспасатели выехали на происшествие на угольном предприятии в Кузбассе. Люди из шахты выводятся. На место выдвинулись несколько отделений горноспасателей», — говорится в заявлении. Отмечается, что выводят 132 человек, 60 сотрудников уже на поверхности.