«Дрожали стены, звенела посуда»: Жители посёлка на Урале две ночи не спят из-за тряски и сирен

Глубокой ночью 6 мая жителей посёлка Калья (Свердловская область) разбудило сильное землетрясение. Одна из местных жительниц рассказала URA.ru, что стены домов дрожали, а в шкафах звенела посуда.

«Ночью около трёх часов тряхануло сильно, очень многих разбудило. Начали дрожать стены, зазвенела посуда, было ощущение, как будто комнату качают», — поделилась собеседница.

Женщина призналась, что к таким явлениям местные привыкли, но нынешние толчки были более интенсивными. Иногда, по её словам, бывало и мощнее.

«Ночь, конечно, была интересной, многие уже не смогли заснуть. А позапрошлой ночью у нас был объявлен режим воздушной тревоги, выли сирены. Так что мы уже две ночи без сна», — отметила она.

Сельчане связывают частые подземные колебания с деятельностью шахт в округе (идут выработки на глубину до 1300 метров, образуются пустоты).

А ранее Life.ru сообщал, что недалеко от побережья южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4. Эпицентр находился в Тихом океане, в 28 км северо-восточнее села Малокурильское, очаг залегал на глубине 44 км.