День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 мая, 13:35

«Дрожали стены, звенела посуда»: Жители посёлка на Урале две ночи не спят из-за тряски и сирен

Жители свердловского посёлка Калья проснулись ночью от мощного землетрясения

Обложка © ChatGPT

Обложка © ChatGPT

Глубокой ночью 6 мая жителей посёлка Калья (Свердловская область) разбудило сильное землетрясение. Одна из местных жительниц рассказала URA.ru, что стены домов дрожали, а в шкафах звенела посуда.

«Ночью около трёх часов тряхануло сильно, очень многих разбудило. Начали дрожать стены, зазвенела посуда, было ощущение, как будто комнату качают», — поделилась собеседница.

Женщина призналась, что к таким явлениям местные привыкли, но нынешние толчки были более интенсивными. Иногда, по её словам, бывало и мощнее.

«Ночь, конечно, была интересной, многие уже не смогли заснуть. А позапрошлой ночью у нас был объявлен режим воздушной тревоги, выли сирены. Так что мы уже две ночи без сна», — отметила она.

Сельчане связывают частые подземные колебания с деятельностью шахт в округе (идут выработки на глубину до 1300 метров, образуются пустоты).

«Дома ходили ходуном»: Жители Северо-Курильска пережили ураган, сравнимый с землетрясением
«Дома ходили ходуном»: Жители Северо-Курильска пережили ураган, сравнимый с землетрясением

А ранее Life.ru сообщал, что недалеко от побережья южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4. Эпицентр находился в Тихом океане, в 28 км северо-восточнее села Малокурильское, очаг залегал на глубине 44 км.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • ЧП
  • Происшествия
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar