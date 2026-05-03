3 мая, 09:02

Землетрясение магнитудой 4 произошло у южных Курил, толчки ощутили на Шикотане

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / samoila ionut

Недалеко от побережья южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4. Цунами не объявляли. Об этом сообщили на сейсмостанции «Южно-Сахалинск».

Подземный толчок зафиксирован 3 мая в 16:02 (8:02 мск). Эпицентр находился в Тихом океане, в 28 км северо-восточнее села Малокурильское, очаг залегал на глубине 44 км. Толчки силой до трёх баллов ощутили жители острова Шикотан.

Ранее Life.ru сообщал о землетрясении магнитудой 6,3 у побережья японского острова Хоккайдо. Эпицентр находился в 30 километрах от города Обихиро с 173-тысячным населением, очаг залегал на глубине 83 километров. Угроза цунами тоже не объявлялась.

Владимир Озеров
