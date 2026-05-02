У берегов северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2

В Тихом океане у побережья северных Курил произошло землетрясение, которое ощутили на острове Парамушир. Об этом РИА «Новости» сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

Подземные толчки зафиксировали в 05:01 по местному времени 3 мая (21:01 по Москве 2 мая). Эпицентр находился в 94 километрах юго-восточнее города Северо-Курильска, который расположен на острове Парамушир.

«Землетрясение магнитудой 4,2 с эпицентром в 94 километрах юго-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир произошло в 05.01 3 мая. Очаг располагался на глубине 11 километров», – рассказала сейсмолог.

По словам Семеновой, жители Северо-Курильска ощутили подземные толчки силой 2 балла. Тревога цунами после землетрясения не объявлялась. Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

Ранее Life.ru писал, что у берегов японского острова Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 6,3. Эпицентр находился в 30 километрах от города Обихиро с населением 173 тысячи человек, очаг залегал на глубине 83 километров. Угроза цунами также не объявлялась.